«Приготовьтесь»: Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на большие изменения

Трамп заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле Источник: Andrew Harnik / AP Photo

За месяц до вмешательства в Венесуэле президент США Дональд Трамп намекал руководителям американских нефтяных компаний о грядущих переменах. Подробности об этом раскрыло издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Примерно за месяц до ареста венесуэльского президента Николаса Мадуро глава Белого дома направил двум исполнительным директорам нефтяных корпораций загадочное, но заманчивое послание. В нем он намекнул, что Венесуэлу ждут крупные перемены.

«Приготовьтесь», — заявлял Трамп.

Американский лидер ограничился одним намеком и не раскрыл подробности. Также он не запрашивал мнения исполнительных директоров о возможном инвестировании в венесуэльские нефтяные месторождения, о чем он заявил публично после атаки.

«Намек Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении (по Венесуэле. — Прим. ред.) центральную роль», — пишет WSJ.

Еще глава Белого дома подчеркнул, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Вместе с тем он предупредил о второй военной операции в стране, но ее начнут в том случае, если временно исполняющая обязанности президента Делси Родригес перестанет с ними сотрудничать, передает NBC News.

Американский лидер добавил, что Штаты не находятся в состоянии войны с республикой. По словам Трампа, выборы в Венесуэле не пройдут в ближайшие 30 дней, потому что сначала «страну нужно привести в порядок».

Ударам по Венесуэле 3 января предшествовали заявления Трампа о намерении усилить военную кампанию против наркокартелей в Латинской Америке. В ноябре он предупредил, что «не в восторге от людей, управляющих Венесуэлой», и допустил удары по республике, а также по Колумбии и Мексике.

В начале декабря американский лидер распорядился ввести блокаду всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Американские вооруженные силы получили приказ сосредоточиться на обеспечении соблюдения «карантина» венесуэльской нефти в течение следующих двух месяцев. СМИ писали, что с помощью экономического давления Белый дом пытается добиться ухода президента Мадуро со своего поста.

После того как США провели спецоперацию по захвату Мадуро, глава Белого дома анонсировал, что у него появились планы как минимум еще на пять стран и он намерен навести там порядок.