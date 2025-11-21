«Еще презервативы отнимем»: ярославский депутат раскритиковал централизованное питание детей

Ярославский депутат от «Справедливой России» Сергей Хабибулин резко высказался о двух инициативах властей региона — введении платных парковок в пяти городах Ярославской области и централизации поставок питания в школы и садики. О своей позиции он заявил на заседании Ярославской областной Думы 21 ноября. В конце заседания он вышел на трибуну с плакатом, на котором значилось «Нет платным парковкам и централизованному питанию детей».

Начал он с темы парковок.

«Негатив наших граждан зашкаливает. Люди говорят, что парковки не нужны. Нет альтернативы. Я прочитал, где и на каких улицах будут платные парковки, но нигде я не увидел, чтобы администрацией области была предусмотрена разгрузочная парковка, чтобы жители могли оставлять там транспорт и ехать на общественном транспорте в центр, хотя обещали», — негодовал депутат.

Он привел в пример Переславль-Залеский.

«Там парковки сделали на шести улицах. Одна из них вся разрыта. Она капитально не отремонтирована. Там рисовать голубую разметку можно только в грязь. Причем, там останавливаются те, кто ходят в суд и в МФЦ. Всё. Там нет туристов. Второй пример — пляж Плещеева озера. 40 лет там парковка была бесплатной — специальный пятачок. Сделали именно этот пятачок платным. Рядом улицу Депутатскую заасфальтировали. Теперь ее жители будут каждое лето видеть у своих домов машины, потому что переславцы не захотят на несколько часов ставить машину платно. Они будут ставить на обочинах. Платить 60 рублей в час, чтобы позагорать, очень дорого. А это единственное официальное место, где можно загорать местным жителям», — отметил депутат.