«Еще презервативы отнимем»: ярославский депутат раскритиковал централизованное питание детей

Ярославский депутат от «Справедливой России» Сергей Хабибулин резко высказался о двух инициативах властей региона — введении платных парковок в пяти городах Ярославской области и централизации поставок питания в школы и садики. О своей позиции он заявил на заседании Ярославской областной Думы 21 ноября. В конце заседания он вышел на трибуну с плакатом, на котором значилось «Нет платным парковкам и централизованному питанию детей».
Начал он с темы парковок.
«Негатив наших граждан зашкаливает. Люди говорят, что парковки не нужны. Нет альтернативы. Я прочитал, где и на каких улицах будут платные парковки, но нигде я не увидел, чтобы администрацией области была предусмотрена разгрузочная парковка, чтобы жители могли оставлять там транспорт и ехать на общественном транспорте в центр, хотя обещали», — негодовал депутат.
Он привел в пример Переславль-Залеский.
«Там парковки сделали на шести улицах. Одна из них вся разрыта. Она капитально не отремонтирована. Там рисовать голубую разметку можно только в грязь. Причем, там останавливаются те, кто ходят в суд и в МФЦ. Всё. Там нет туристов. Второй пример — пляж Плещеева озера. 40 лет там парковка была бесплатной — специальный пятачок. Сделали именно этот пятачок платным. Рядом улицу Депутатскую заасфальтировали. Теперь ее жители будут каждое лето видеть у своих домов машины, потому что переславцы не захотят на несколько часов ставить машину платно. Они будут ставить на обочинах. Платить 60 рублей в час, чтобы позагорать, очень дорого. А это единственное официальное место, где можно загорать местным жителям», — отметил депутат.
Сергей Хабибулин призвал отменить постановление о платных парковках и до лета сделать разгрузочные парковки.
«Шквал обращений от мамочек»
По централизованному питанию детей депутат сказал следующее.
«Возможно, это правильно. Возможно, нет. Но идет шквал обращений от граждан, мамочек. Сначала Углич, Тутаев, теперь Переславль. Жалобы на некачественную пищу. За последние 3-4 дня я около десятка обращений получил. Возможно, нужно поднять цену на питание, чтобы улучшить его качество. Но централизованные поставки, получается, не справляются. Раньше повара в школах и детских садах готовили сами, а теперь все стало централизовано», — разошелся депутат.
У нас постоянно оптимизации, централизации… Я подумал, а давайте тогда не будем семьи создавать, централизуем. Будем все вместе собираться и вместе жить — так выгоднее, дешевле, как нам всегда говорят при оптимизации. Ну, и презервативы отнимем, чтобы рождаемость повышать.
В этот момент Сергею Хабибулину напомнили о регламенте. Комментировать выступление народного избранника никто не стал, так как формат депутатских выступлений на заседаниях этого не предполагает.
Кстати, с плакатами «Нет платным парковкам» на этом же заседании думы сидели депутаты фракции КПРФ.
Напомним, мы писали о жалобах родителей на ухудшение качества питания в Угличе и Переславле-Залесском Ярославской области.
В Угличе жители пожаловались на то, что детей в садиках кормят полуфабрикатами глубокой заморозки, самыми дешевыми соками, в приготовлении пищи используется ультрапастеризованное молоко и другие проблемы. В Переславле родители заявили, что порции в образовательных учреждениях стали меньше, а рацион — однообразным. По словам местных жителей, изменения в питании заметили с сентября 2025 года, когда в городе начала работать новая компания, отвечающая за организацию питания в детских садах и школах.
Подрядчик в Угличе и Переславле оказался один и тот же. Он отметил, что переход на аутсорс всегда болезненный: в сумму родительской платы (193 рубля в день) теперь входит не только еда, но и логистика, зарплаты, оборудование, а у сотрудников пищеблоков В компании меньше свободы, поскольку продукты поступают в строго установленном количестве и по утвержденному меню. В компании подчеркнули, что все продукты, используемые при приготовлении, сертифицированы и соответствуют требованиям. При этом подрядчик готов совершенствовать меню.
Между тем, после того как информация о жалобах на питание появилась в СМИ, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.