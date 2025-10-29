НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Бывший замминистра области будет отвечать за правопорядок в Ярославле: что о нем известно

Бывший замминистра области будет отвечать за правопорядок в Ярославле: что о нем известно

Нового руководителя представил мэр

258
Павел Макаров был заместителем министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Павел Макаров был заместителем министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

Источник:

Ярославская областная Дума

Бывший заместитель министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Павел Макаров возглавил МКУ «Центр охраны правопорядка города Ярославля». Об этом на заседании муниципалитета 29 октября сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Его опыт и знания в сфере охраны правопорядка и законодательства послужат на пользу нашему учреждению и его деятельности во благо города Ярославля», — прокомментировал глава города.

В задачи МКУ «Центр охраны правопорядка города Ярославля» входит содействие полиции в деле обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений. Учреждение организовывает на территории города общественные пункты охраны порядка, курирует работу народных дружин, участвует в мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и др.

Известно, что Павел Макаров окончил Саратовскую государственную академию права. Трудовую деятельность начал в 2004 года в должности юрисконсульта в «Саратовгорэлектротрансе». С 2005 по 2023 год работал в органах прокуратуры. В том числе был помощником прокурора Дзержинского района Ярославля, исполнял обязанности прокурора Первомайского района Ярославской области, возглавлял Вологодскую и Костромскую транспортные прокуратуры, руководил отделом в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

С октября 2023 года до назначения на новый пост Павел Макаров работал заместителем министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

