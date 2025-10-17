Третьей мировой войны не будет: Трамп подвел итоги переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать. Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, это (украинский конфликт. — Прим. ред.) могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы», — сообщил Трамп.
Как отметил американский лидер, украинский конфликт не касается США. Трамп также выразил надежду быстрого урегулирования ситуации с Украиной.
«Из-за моих отношений с президентом Путиным я думал, мы разрешим это быстро», — сказал Трамп.
Восьмой по счету телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в четверг, 16 октября. Он продлился 2,5 часа. Как отметили представители Белого дома и Кремля, особый акцент во время звонка был сделан на вопросах украинского кризиса и процессах его урегулирования.
После разговора Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным в Венгрии. Но перед этим чиновники России и США проведут встречу на следующей неделе, Америку представит Рубио, место определят позднее, заявил Трамп по итогам телефонного разговора.
Отметим, что этот разговор Путина и Трампа стал первым почти за два месяца. Предыдущие переговоры президентов России и США состоялись в ночь на 19 августа, спустя несколько дней после российско-американских переговоров в Анкоридже. Инициатором звонка был Трамп.