Третьей мировой войны не будет: Трамп подвел итоги переговоров с Путиным

Разговор Трампа и Путина длился более 2 часов Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать. Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне кажется, это (украинский конфликт. — Прим. ред.) могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы», — сообщил Трамп.

Как отметил американский лидер, украинский конфликт не касается США. Трамп также выразил надежду быстрого урегулирования ситуации с Украиной.

«Из-за моих отношений с президентом Путиным я думал, мы разрешим это быстро», — сказал Трамп.

Восьмой по счету телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в четверг, 16 октября. Он продлился 2,5 часа. Как отметили представители Белого дома и Кремля, особый акцент во время звонка был сделан на вопросах украинского кризиса и процессах его урегулирования.

После разговора Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным в Венгрии. Но перед этим чиновники России и США проведут встречу на следующей неделе, Америку представит Рубио, место определят позднее, заявил Трамп по итогам телефонного разговора.