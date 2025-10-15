«Он нигде не обсуждался»: ярославские депутаты отказались рассматривать новый запрет для подростков

Депутаты ярославской думы отказались рассматривать новый законопроект Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Депутаты комитета по здравоохранению Ярославской областной Думы 15 октября отказались рассматривать и принимать даже в первом чтении новый закон о запрете продажи подросткам легковоспламеняющихся жидкостей, горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.

Что за закон

Проект этого закона накануне анонсировало правительство региона.

«Этот вопрос напрямую касается безопасности и здоровья наших детей. Важно не допускать ситуаций, когда подростки могут получить доступ к опасным веществам и использовать их не по назначению. Это не только угроза для здоровья, но и риск вовлечения в противоправные действия» — объяснили чиновники.

Под горюче-смазочными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в законопроекте подразумеваются топливо и жидкости, способные к самовозгоранию или воспламенению под воздействием источника зажигания. Под лакокрасочными материалами понимаются органические растворители, лаки, краски, эмали, упакованные в потребительскую тару в виде аэрозольного баллона, за исключением лакокрасочных материалов на водно-дисперсионной основе и порошковых, предназначенные для розничной торговли.

Причем здесь предприниматели

На комитете по здравоохранению резко против поддержки закона выступил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров. Его опасения сводились к тому, что после принятия новых запретов на бизнес лягут и новые штрафы.

«Все последствия будут пожинать предприниматели. Этот закон нигде не обсуждался. В федеральном законодательстве нет полномочий на введение на региональном уровне таких ограничений и тем более административной ответственности. Это не ваши, а федеральные полномочия! За принятием этого закона последует установление штрафов. С учетом того, что сейчас происходит в стране, вы принимаете крайне непопулярные решения. Абсолютно популистские — говорю вам в лицо! Причем без всяких прогнозов и расчетов. Второй момент — как вы собираетесь это контролировать при таком количестве заправочных станций? Вы принимаете решение, которое вообще не просчитано никак», — возмутился бизнес-омбудсмен.

В правовом управлении правительства заверили, что принятие закона не противоречит действующему федеральному законодательству.

«Часть 3 статьи 3 федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414 „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“, дает право субъектам осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов», — озвучили чиновники.

Представитель прокуратуры также отметила, что оснований, препятствующих принятию решения, нет.

Это не только о здоровье

Между тем, у депутатов возникли сомнения, что вопрос должен рассматриваться именно на комитете по здравоохранению.

Обосновать это попытался присутствовавший на заседании главный нарколог Ярославской области Александр Волков. Он пояснил, что закон имеет прямое отношение к здоровью детей.

«Сейчас эти вещества легко доступны. Любой несовершеннолетний может их приобрести. Мы знаем, что есть такой диагноз „токсикомания“. Именно эти горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости относятся к этим веществам. Они вызывают токсическое воздействие на организм. Вижу в этом законопроекте благую задачу. Это действительно забота о здоровье подрастающего поколения», — отметил он.

Однако депутатов комитета по здравоохранению смутило, что тема слишком многоуровневая и не замыкается только на обеспечении безопасности здоровья подростков. Как отметил заместитель председателя думы Антон Капралов, здесь речь идет и о бензине, который несовершеннолетние могут использовать для противоправных действий, для заправки питбайков, езда на которых небезопасна для детей, и о баллончиках с аэрозолями, которыми разрисовывают стены.

В результате рассмотрение вопроса отложили. Теперь его решили вынести на совместное обсуждение комитетов по здравоохранению и экономике 21 октября.