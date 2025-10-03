Украина готовит масштабное наступление на Крым, отказываясь от новых переговоров: главное об СВО за неделю

В последние недели ВСУ предприняли целый ряд атак на российские радарные установки и системы ПВО в Крыму Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

США приостановили обсуждение военной помощи ВСУ. Американский лидер Дональд Трамп внезапно признался, зачем направил несколько подводных лодок к берегам России. В Кремле ответили, как продвигается процесс переговоров, а Британия обвинила Россию в том, что она якобы регулярно глушит военные спутники государства с помощью наземных систем, и раскрыла план Киева по поводу очередного наступления на Крым.

В зоне СВО постоянно происходит что-то интересное: страны обмениваются ударами, воюют на поле боя, пока на высшем уровне обсуждают варианты завершения конфликта и ведут переговоры. Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО.

Взаимные атаки

Множественные атаки беспилотников продолжаются и приводят к новым жертвам. На этой неделе на подлете к Москве силы ПВО сбили несколько беспилотников, а один из них упал на жилой дом, в котором начался пожар. Там погибли бабушка с внуком.

Еще несколько дронов повредили другие дома.

Одна из массовых атак была совершена на Белгородскую область. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, за сутки ВСУ направили в регион более 150 беспилотников и выпустили почти 60 боеприпасов. Повреждения получили жилые дома. Несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

В Белгороде наблюдались значительные перебои с электричеством. Медицинским учреждениям и водоканалу пришлось перейти на резервные источники питания.

В результате атаки пострадали два человека, у мужчины и женщины зафиксировали травмы различной степени тяжести. К счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 3 октября в Прикамье атаковали город Березники. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Дроны повредили жилой дом. По словам мэра города Андрея Казаченко, обошлось без жертв. Сейчас власти оценивают масштаб повреждений и размер ущерба.

Еще одна атака была произведена на Оренбургскую область. Губернатор Евгений Солнцев сообщил в своем Telegram-канале, что украинские беспилотники атаковали промышленный объект в регионе. Однако о предприятии пока нет подробностей.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, а технологические процессы на заводе не были нарушены. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Из-за инцидента в регионе ввели «Ковер», временно приостановили прием и отправку рейсов в аэропорту Оренбурга.

Возможно, угроза касалась Орска, города на границе с Казахстаном. Глава города Артем Воробьев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие. «В настоящий момент работают силы Министерства обороны. Просьба не выходить на улицу и не подходить к окнам», — сообщил он, призвав граждан не поддаваться панике и соблюдать установленный порядок действий при атаке беспилотников.

На линии фронта армия РФ на этой неделе освободила населенные пункты Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое и Вербовое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Кроме того, силы РФ взяли под контроль 25% Новоселовки в ДНР и окружили ВСУ у харьковского Амбарного, для полного окружения им осталось продвинуться лишь на 1,5 км, рассказал агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По информации президента России Владимира Путина, войскам осталось освободить еще 0,13% ЛНР, 13,5% — ДНР, 24–25% территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом он накануне заявил в ходе выступления на «Валдае».

Еще российский лидер подчеркнул, что российские военные уже заняли половину Волчанска, контролируют две трети Купянска и вошли в Константиновку, Северск и Красноармейск.

Поставки оружия на Украину

В последнее время для атак по РФ ВСУ используют беспилотники, на которые приходится около 80% ударов, заявил депутат Госдумы Александр Бородай. Известно, что Европейская комиссия выделила Украине 4 млрд евро из доходов от замороженных активов, из которых 2 млрд евро пойдут на беспилотники.

Бородай отметил, что налаженную систему производства и инноваций в сфере БПЛА на Украине поддерживают специалисты из стран НАТО. Они в свою очередь перенимают у ВСУ опыт в области формирования беспилотных войск, их применения, размещения производств беспилотников, передает ТАСС.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ да, используйте возможность нанесения глубоких ударов» — так Келлог ответил на вопрос, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.

Зеленский же просил о поставках ракет Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя эту информацию, переложил ответственность за принятие решения на американского лидера Дональда Трампа.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные лица сообщил, что США предоставят Украине разведывательную информацию для нанесения ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. В отличие от беспилотников этот обмен разведанных позволит Украине активнее наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры России.

Однако во время своего выступления на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин четко дал понять, что Россия готова к быстрой реакции на любые провокации, а особенно со стороны НАТО. Еще российский лидер предупредил американского коллегу о поставках ракет Tomahawk на Украину и подчеркнул, что эти действия вызовут опасную эскалацию. О главных заявлениях Путина на «Валдае» по ситуации на СВО мы писали здесь.

Вскоре Вашингтон приостановил обсуждение помощи ВСУ из-за шатдауна (приостановка работы правительства). Об этом сообщило издание Telegraph. А Дональд Трамп внезапно признался, зачем направил несколько подводных лодок к берегам России, о перебросе которых он заявил еще в августе после переписки в Сети с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.

По его словам, решение об отправке подлодок он принял из-за «упоминания ядерного оружия».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие. Я перебросил одну или две подводные лодки к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом „ядерное“», — сказал американский лидер во время выступления на военной базе морской пехоты в штате Вирджиния.

Трамп предупредил, что переброшенные субмарины незаметны, а найти их практически невозможно. К тому же американский лидер надеется, что США не придется применять атомные подлодки.

Украина готовит очередное наступление на Крым

Тем временем, Киев готовит масштабное наступление на Крым. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на материалы о том, что Украина предполагает высадку десанта или удары по Крымскому мосту.

Отмечается, что в последние недели ВСУ предприняли целый ряд атак на российские радарные установки и системы ПВО в Крыму. Военный аналитик издания Кларк подразумевает, что Киев создает бреши в системах защиты от воздушных средств нападения.

Однако эксперт подчеркнул, что предыдущие попытки украинских войск повредить важный для России объект инфраструктуры успехом не увенчались.

Пока Киев готовит очередное наступление, Британия обвиняет Россию в том, что она якобы регулярно глушит военные спутники государства с помощью наземных систем. Об этом заявил глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман, при этом никаких доказательств по этому поводу он не привел.

Будущее переговоров и нежелание Киева их продолжать

Последний раз делегации России и Украины встречались в Стамбуле 23 июля. Однако после этой встречи в переговорах наблюдается продолжительная пауза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такая ситуация возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог. По его словам, в ходе встречи делегаций в Стамбуле были сформулированы предложения по созданию рабочих групп с целью обсуждать модальности по основным направлениям. Песков утверждает, что сейчас в этом процессе возникла пауза.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в настоящее время в ходе украинского конфликта решаются гуманитарные вопросы. Он напомнил об обмене пленными, передаче тел погибших и воссоединении семей.