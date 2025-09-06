Трамп снова пригласил Путина в США. Встреча может пройти в Майами

Дональд Трамп сказал, что был бы рад поприветствовать Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году. Саммит пройдет в декабре в Майами, штат Флорида.
Это будет первый саммит G20 на территории США примерно за 20 лет. Трамп хочет провести встречу на территории собственного отеля, курорта и гольф-клуба в городе Дорал.
«Да, это будет в Дорале. Это рядом с аэропортом, отличная локация, очень красивая. Мы не заработаем на этом никаких денег. Я просто хочу, чтобы всё хорошо прошло», — цитирует ТАСС слова Трампа.
Американского президента спросили о возможном участии российского и китайского лидеров.
«Интересный вопрос. Я был бы рад и их участию тоже, если они этого захотят», — сказал Трамп.
Он добавил, что уже пригласил Польшу. Напомним, объединение стран G20 существует с 1999 года. Оно было создано по инициативе 7 европейских стран, а также Японии. Постепенно в объединение приглашали новые страны, частью G20 считается и Россия.