Трамп снова пригласил Путина в США. Встреча может пройти в Майами

Американский президент был бы рад увидеть Путина на саммите G20

Дональд Трамп сказал, что был бы рад поприветствовать Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году. Саммит пройдет в декабре в Майами, штат Флорида.

Это будет первый саммит G20 на территории США примерно за 20 лет. Трамп хочет провести встречу на территории собственного отеля, курорта и гольф-клуба в городе Дорал.

«Да, это будет в Дорале. Это рядом с аэропортом, отличная локация, очень красивая. Мы не заработаем на этом никаких денег. Я просто хочу, чтобы всё хорошо прошло», — цитирует ТАСС слова Трампа.

Американского президента спросили о возможном участии российского и китайского лидеров.

«Интересный вопрос. Я был бы рад и их участию тоже, если они этого захотят», — сказал Трамп.

Он добавил, что уже пригласил Польшу. Напомним, объединение стран G20 существует с 1999 года. Оно было создано по инициативе 7 европейских стран, а также Японии. Постепенно в объединение приглашали новые страны, частью G20 считается и Россия.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
