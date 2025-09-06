НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В США появилось Министерство войны. Зачем это Трампу

В США появилось Министерство войны. Зачем это Трампу

Американский президент решил переименовать свое Минобороны

Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesТрамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп заявил, что конфликт можно завершить очень быстро

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

5 сентября Дональд Трамп переименовал американское Министерство обороны. Теперь Пентагон стал Министерством войны (Department of War, также можно перевести как «Военное министерство»). Собрали главное об этом символическом событии.

Трамп сказал, что возможное переименование обсуждалось несколько месяцев. Он назвал это наименование «куда более подходящим» — особенно с учетом того, «в каком состоянии сейчас пребывает мир».

Шеф Пентагона, а ныне — министр войны, Пит Хегсет, поддержал решение Трампа. Он напомнил, что Пентагон назвали Министерством обороны в середине XX века — и с тех пор США «не победили ни в одной крупной войне».

«По словам Хегсета, возвращение прежнего названия позволит возглавляемому им ведомству „сражаться решительно“ и не допустить „бесконечных конфликтов“», — пишет ТАСС.

Ранее Военное министерство США носило такое название с 1789 по 1947 год. Затем настала череда переименований: из Национального военного ведомства в Министерство обороны США. И вот теперь — обратно к Военному.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Дональд Трамп США Америка Пит Хегсет Министерство Пентагон
