Макрон уйдет в отставку? Во Франции планируют свергнуть президента и парламент

Левая партия уже пыталась отстранить Макрона от власти Источник: Annegret Hilse / Reuters

Во Франции левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует внести в парламент инициативу о том, чтобы отправить в отставку президента Эммануэля Макрона. Дата внесения инициативы назначена на 9 сентября. Подробнее об этом рассказала в соцсети X лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

«Восьмого сентября мы заставим (премьера Франции Франсуа. — Прим. ред.) Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики», — написала Пано на своей странице в соцсети X.

По словам политика, Байру утверждает, что французы платят слишком много. Пано считает, что Франции слишком дорого обходятся сверхбогатые люди, которые никогда не переставали наживаться за счет народа.

Политик напомнила, что партию к такому решению сподвиг отказ Макрона назначить премьер-министром кандидата от блока левых сил после их победы на парламентских выборах в прошлом году. Пано отметила, что подобного никогда не происходило в истории Пятой республики.