Политика Макрон уйдет в отставку? Во Франции планируют свергнуть президента и парламент

Макрон уйдет в отставку? Во Франции планируют свергнуть президента и парламент

До этого остались считаные дни

Левая партия уже пыталась отстранить Макрона от власти | Источник: Annegret Hilse / ReutersЛевая партия уже пыталась отстранить Макрона от власти | Источник: Annegret Hilse / Reuters

Левая партия уже пыталась отстранить Макрона от власти

Источник:

Annegret Hilse / Reuters

Во Франции левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует внести в парламент инициативу о том, чтобы отправить в отставку президента Эммануэля Макрона. Дата внесения инициативы назначена на 9 сентября. Подробнее об этом рассказала в соцсети X лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

«Восьмого сентября мы заставим (премьера Франции Франсуа. — Прим. ред.) Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики», — написала Пано на своей странице в соцсети X.

По словам политика, Байру утверждает, что французы платят слишком много. Пано считает, что Франции слишком дорого обходятся сверхбогатые люди, которые никогда не переставали наживаться за счет народа.

Политик напомнила, что партию к такому решению сподвиг отказ Макрона назначить премьер-министром кандидата от блока левых сил после их победы на парламентских выборах в прошлом году. Пано отметила, что подобного никогда не происходило в истории Пятой республики.

В прошлом году представители партии пытались отстранить Макрона от власти. Однако другие люди в парламенте не поддержали эту инициативу. В то же время «Непокорившаяся Франция» смогла добиться отставки премьер-министра Мишеля Барнье, что произошло впервые за 60 лет.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Франция Партия Эммануэль Макрон
Гость
22 минуты
Я понимаю, что уровень журналистики тут не слишком высок. Но если вы все таки стремитесь к нормальному уровню, прежде чем писать такие статейки, следует погуглить и узнать, сколько у этой партии представителей в парламенте (ответ - маргиналы). Так что не ведитесь на такую желтуху, господа
Гость
51 минута
России нужен другой президент Франции Россия будет помогать Франции поставить своего.
