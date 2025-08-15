Саммит без гарантий и Украины: что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске

Трамп надеется, что переговоры приведут к трехсторонней встрече Источник: kremlin.ru

На Аляске состоится первая за шесть лет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Центральной темой саммита будет урегулирование украинского кризиса. Рассказываем, что известно к этому часу.

Встреча Путина и Трампа: где, когда и зачем

Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом начнется 15 августа в 11:00 по местному времени — в 22:00 по московскому.

Переговоры пройдут в одном из помещений Объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Рядом с ней на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, двое военнослужащих и двое гражданских, погибших в 1942–1945 годах при перегоне американских самолетов в СССР в рамках ленд-лиза, пишет «Фонтанка». Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подчеркнул символическое значение места встречи: оно напоминает «о боевом братстве народов наших стран».

Встреча начнется с беседы Путина и Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составах делегаций — они продолжатся за рабочим завтраком. Время проведения переговоров будет зависеть от президентов и от того, как пойдет дискуссия, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Иными словами, четких временных рамок переговоров нет.

После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут пресс-конференцию, на которой подведут итоги переговоров.

Ключевая тема — урегулирование украинского кризиса. Среди других тем на повестке — задачи обеспечения мира и безопасности, актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.

Известно, что вылет Трампа из Вашингтона на Аляску для встречи с Путиным запланирован на утро пятницы. Часть российский делегации уже прибыла в Анкоридж на Аляске для подготовки встречи президентов — спецборт Ил-96 приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Еще один специальный борт Ил-96 под флагом России вылетел из аэропорта Внуково в направлении города Анкоридж в 16:24 по московскому времени.

Состав делегаций. Кто поедет на переговоры?

С российской и американской стороны, помимо президентов, будут по пять человек. В состав российской делегации входят помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Последний днем опубликовал в соцсети X фото из самолета с надписью «в пути».

В составе американской делегации вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский участвовать в саммите не будет: лидер США объяснил решение не привлекать Киев тем, что переговоры с Владимиром Путиным могут сорваться, если на встрече с самого начала будет присутствовать украинский лидер, сообщает The Wall Street Journal.

Шах и санкции, мат — и встреча трех. Чем закончится саммит Путина и Трампа

Владимир Путин днем провел совещание по подготовке к переговорам, в ходе которого заявил, что американская администрация «предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине». Он выразил надежду, что стороны смогут достичь взаимовыгодных договоренностей, которые создадут условия для долгосрочного мира в Европе и мире в целом. В перспективе, по его словам, это может открыть путь к новым соглашениям в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

Накануне встречи президентов замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны и позиция России остается неизменной.

Госсекретарь США заявил, что на встрече с Путиным на Аляске Дональд Трамп хочет понять, возможен ли мир на Украине, и для него переговоры с президентом РФ — это не уступка. Сам Трамп оценил вероятность провала предстоящей встречи с Владимиром Путиным в 25% и сравнил ее с шахматной партией. Саммит на Аляске он предложил рассматривать как подготовительный этап для последующих переговоров. Основные надежды американский лидер возлагает на вторую встречу. По его мнению, на трехсторонних переговорах Россия и Украина «заключат сделку». Там же ожидается обсуждение вопросов границ и территорий. Впрочем, к этому президент США добавил: «Я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня».

При этом Дональд Трамп не исключил введение новых санкций против России в случае провала переговоров, а также отмену общей с Владимиром Путиным пресс-конференции. Также американский лидер отметил, что вопросы, связанные с редкоземельными металлами, «не так важны» на фоне мирного урегулирования.

Главное о предстоящей встрече Путина и Трампа Источник: Городские медиа

Трамп подчеркнул, что если встреча пройдет плохо, то она закончится очень быстро, а если хорошо — то в скором будущем следует ожидать мирного соглашения.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, «его приоритетом является дипломатия».

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже охладил пыл граждан и заявил, что по итогам саммита президенты не планируют подписывать какие-либо документы. Пока речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, а связанные с позицией Украины вопросы относятся к последующим этапам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения РФ и США, «если встреча пройдет хорошо».

The Telegraph пишет, что Дональд Трамп намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину ряд экономических стимулов, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине, среди которых — совместная разработка редкоземельных минералов на Аляске.

Что касается мнения обывателей, 20% россиян верят, что Путин и Трамп все-таки о чем-то договорятся, 40% сохраняют осторожный оптимизм, а четверть убеждена, что никакие договоренности достигнуты не будут, а переговоры зайдут в тупик, показал общероссийский опрос Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Закрытое небо, журналисты на стадионе. Подготовка к саммиту

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что выбор Аляски для проведения саммита стал вызовом для Секретной службы США. По их словам, подготовку к саммиту можно сравнить с «полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю». Небо над Анкориджем 15 августа перекроют — в связи с «перемещением ВИП-персон».

Из-за саммита США ослабили часть антироссийских санкций. Так, OFAC выдало соответствующую генеральную лицензию 125 , согласно которой разрешена часть операций. При этом в отдельном пункте прописано, что речь не идет об освобождении заблокированного имущества.

CNN писал, что американские чиновники, выбиравшие место для саммита, «быстро обнаружили серьезную загвоздку»: лето — пик туристического сезона на Аляске, а доступных вариантов для приема двух мировых лидеров очень мало. Некоторые «видные деятели Аляски» даже предлагали организовать мероприятие у них дома, отмечает издание.

Саммит вызвал повышенный спрос в гостиницах, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем телеграм-канале. Так что журналистам из РФ предложили жить на стадионе бесплатно, один из них использовался как ПВР для заболевших во время пандемии коронавируса.

Anchorage Daily News сообщает, что встреча Путина и Трампа может пройти одновременно с военными учениями на Аляске.

Что дальше?

Дональд Трамп не исключает привлечения европейских лидеров ко второй встрече для переговоров о мирном урегулировании на Украине. В ЕС считают, что трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского должна пройти в Европе, говорят источники Sky News. Reuters в свою очередь сообщает, что лидеры США, Украины и стран Европы уже обсудили вероятные места проведения встречи трех президентов, — в числе претендентов города Европы и Ближнего Востока. Возможность такой встречи обсуждалась на онлайн-конференции с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

CBS со ссылкой на источники сообщает, что трехсторонняя встреча может пройти в конце следующей недели.