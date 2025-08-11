Обмен территориями или заморозка конфликта: что известно о темах предстоящей встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп решили обсудить всё с глазу на глаз Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мир застыл в ожидании встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Расскажем подробнее о том, что известно о переговорах двух сторон и чего стоит ожидать от них в рамках украинского конфликта.

Когда и где пройдет встреча

Путин и Трамп договорились лично встретиться 15 августа. Местом для переговоров выбрали Аляску.

В саммите примут участие только Россия и Соединенные Штаты. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

Почему выбрали Аляску

Аляска была выбрана местом проведения встречи из-за ордера на арест Путина, который выдал международный уголовный суд в Гааге в 2023 году. Соединенные Штаты не признают юрисдикцию МУС, поэтому встреча на этой территории безопасна, утверждает газета The Washington Post.

В России считают Аляску удобной для проведения саммита.

«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал Ушаков.

В Кремле считают, что это не последняя встреча президентов. Следующий саммит лидеров РФ и США рассчитывают провести в России. Дональду Трампу уже передали приглашение.

Точное место встречи не раскрывается. Однако руководитель Русского культурного центра на Аляске Анна Верная рассказала «Известиям», что саммит глав России и США может пройти в городе Анкоридже. Так Путин мог бы возложить памятный венок на военно-мемориальном кладбище «Форд-Ричардсон», где покоятся останки погибших в регионе советских летчиков.

В тот же день газета The New York Times (NYT) опубликовала материал, где говорилось, что секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже для предстоящей встречи двух президентов. Белый дом данную информацию не подтвердил.

Кто еще может принять участие в саммите

По данным CNN, Белый дом не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Аляску во время встречи Путина и Трампа.

«Зеленский не был назван в качестве участника саммита на Аляске, который состоится в пятницу между Трампом и Путиным. Однако Белый дом не полностью исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах», — говорится в публикации.

Зеленский может приехать на Аляску на всякий случай Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Но с учетом того, что Россия не подтвердила формат трехсторонней встречи, любые переговоры с ним, скорее всего, произойдут после разговора Трампа и Путина.

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер также допустил участие президента Украины в саммите. Он отметил, что решение по этому вопросу пока не принято.

Чего ждать от встречи

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал встречу Путина и Трампа большим прорывом для американской дипломатии. Он добавил, что разговор с президентом стоит предпринимаемых усилий. Он уверен, что президенту США в итоге удастся сесть за стол переговоров вместе с Путиным и Зеленским.

Вэнс надеется на скорую трехстороннюю встречу глав государств Источник: Fox News

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц тоже ждет, что в ходе переговоров будет достигнут прорыв.

«Мы надеемся, что в пятницу произойдет прорыв. Прежде всего чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине», — заявил он в интервью телеканалу ARD.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что у каждого из мировых лидеров есть свой план урегулирования конфликта на Украине.

«Уверен, что уже есть план урегулирования конфликта, по крайней мере, у каждого из мировых лидеров — и у президента России, и у президента США — существует четкое видение относительно дальнейших шагов. На вопросы, которые ставит Владимир Путин, сейчас может ответить только Дональд Трамп, но и он, напомню, персона временная, в США президенты меняются раз в четыре года, и новые имеют обыкновение перечеркивать все соглашения, достигнутые предыдущими», — поделился Журавлев в беседе с News.ru.

Президенты России и США могут достичь прогресса в урегулировании конфликта во время личной встречи, заявил экс-аналитик ЦРУ, антивоенный активист и правозащитник Рэй Макговерн. По его словам, у российской стороны есть значительные преимущества в вопросах урегулирования текущего кризиса.

«У президента Путина на руках сильные карты, когда дело касается Украины. Стороны могут договориться об ограниченном прекращении огня, если США дадут согласие обернуть вспять необратимый путь Украины к членству в НАТО», — отметил эксперт в интервью ТАСС.

Заморозка конфликта

План переговоров предусматривает заморозку нынешних линий фронта, но другие детали предложения пока неясны, пишет CNN.

Сергей Обухов, депутат Госдумы, доктор политических наук в беседе с «Бизнес online» заявил, что, по утечкам, обсуждаются частичные меры: воздушное перемирие с мораторием на удары и заморозка ряда вопросов.

«Если это правда, а не лживый вброс, то это не мир. Это пауза, которую Запад может использовать для перегруппировки сил, накачки Украины оружием и давления на Россию через продолжающиеся и усиливающиеся санкции», — сказал Обухов.

Заморозка конфликта может сыграть Украине на руку Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

При этом возможность «замораживания» конфликта на Украине становится всё более реальной на фоне ожидаемых изменений после переговоров, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Обмен территориями

Информагентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора Дональда Трампа с неназванными союзниками, пишет, что Владимир Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориальных уступок. Кроме того, говорилось о возможности прекращения огня.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в преддверии встречи Путина и Трампа идут разговоры об обмене территориями.

«Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие территории могут быть обменяны», — сказал Уитакер в интервью CNN.

При этом анонимный источник The Washington Post, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Россия не откажется от территорий Запорожской и Херсонской областей в ответ на полный вывод украинских войск с территорий ДНР и ЛНР.

Россия не отдаст территории, которые входят в состав страны Источник: Дарья Пона / 74.RU

Он не исключил, что возможное предложение РФ остановить атаки по Запорожской и Херсонской областям было неверно понято спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. А Россия же предложила Киеву отказаться от Донбасса в обмен на прекращение огня.

Ни Россия, ни Украина пока не заявляла о готовности пойти на территориальные уступки.

Как заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, Москва не отдаст Киеву регионы, входящие в состав РФ согласно Конституции. В беседе с News.ru он предположил, что ВС РФ могут оставить те районы боевых действий, которые не считаются частью страны.

Последствия для Украины

Россия и США могут предложить Владимиру Зеленскому федерализацию с правом регионов развивать исторические связи с РФ, считает член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

Проще говоря, в таком случае Украину ждет разделение на регионы, которые имеют свои полномочия и могут принимать решения по вопросам, касающимся их территории. При этом центральное правительство сохраняет контроль над общими вопросами, но позволяет субъектам влиять на политику и управление на местном уровне.

Украине придется забыть о планах на замороженные активы РФ Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Яковенко уверен, что за прекращение огня Киеву придется заплатить мирным договором с признанием новых границ. Без прочного мира не будет экономического восстановления Украины. Посол в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что у Киева не остается никаких надежд на «репарации» и российские замороженные активы.

Что делаете Европа

Bloomberg проинформировало, что европейские страны пытаются организовать переговоры с Трампом до того, как он встретится с Путиным на Аляске. При этом позиции стран разделились.

В преддверии саммита Путина и Трампа глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас созвала встречу глав МИД для обсуждения будущих переговоров. Совещание состоится 11 августа. Она указала, что лидеры России и США должны обязательно учитывать интересы Брюсселя и Киева.

Европа готовится к переговорам Источник: Getty Images / Thierry Monasse

Британский аналитик Александр Меркурис поделился мнением, что ни Европа, ни украинские власти не хотят завершения конфликта. Их главной целью станет срыв или обесценивание переговоров на Аляске.

«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере, на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон, и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — сказал он.