«Произойдет прорыв»: чего ждать от переговоров Путина и Трампа об окончании СВО

Дональд Трамп заявил, что приложенные усилия стоят переговоров Источник: Andrew Harnik / AP Photo

15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. Политики и эксперты возлагают на переговоры большие надежды. Мы собрали главную информацию о предстоящей встрече.

Чего ожидают США

Трамп заявил, что переговоры с Путиным стоят приложенных усилий независимо от результата. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: „Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться“. Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что в ходе переговоров будет достигнут прорыв.

«Мы надеемся, что в пятницу произойдет прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине», — заявил он в интервью телеканалу ARD.

Мерц также отметил, что считает участие Зеленского в переговорах необходимым.

«Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой», — сказал канцлер.

Джей Ди Вэнс при этом заявлял, что США продолжают вести диалог с Украиной, в котором принимает участие сам американский вице-президент, а также госсекретарь США Марко Рубио.

Будет ли обмен территориями?

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в преддверии встречи Путина и Трампа обсуждается возможность обмена территориями.

«Представители технических групп ведут переговоры. И это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями, и какие территории могут быть обменяны», — сказал Уитакер в интервью CNN.

При этом анонимный источник The Washington Post, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Россия не откажется от территорий Запорожской и Херсонской областей в ответ на полный вывод украинских войск с территорий ДНР и ЛНР. Собеседник издания отметил, что возможное предложение РФ остановить атаки по Запорожской и Херсонской областям было неверно понято спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом: он посчитал, что речь идет об отводе войск. По словам источника WP, Россия предложила Киеву отказаться от Донбасса, «включающего в себя Луганскую и Донецкую области», в обмен на прекращение огня.

Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

Финансирование США

Дональд Трамп намерен, чтобы США прекратили финансировать украинский конфликт. Джей Ди Вэнс заявил, что американцы не хотят тратить на это свои налоги.

«Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.