Политика Переговоры России и США «Грязный трюк» лидера США и окончание СВО: что мир думает о переговорах Путина и Трампа

«Грязный трюк» лидера США и окончание СВО: что мир думает о переговорах Путина и Трампа

Собрали реакцию зарубежных СМИ

56
Написать комментарий
Следующую неделю обозначили как ориентир для переговоров Путина и Трампа | Источник: Kremlin.ru

Следующую неделю обозначили как ориентир для переговоров Путина и Трампа

Источник:

Kremlin.ru

После визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа к Путину в Кремле президент США выразил готовность встретиться с российским лидером уже на следующей неделе. Мировые СМИ бурно отреагировали на эту новость. Кто-то смотрит в будущее с оптимизмом, другие не скрывают иронии. Собрали главное в этом материале.

Как сообщает CNN, Трамп с огромным энтузиазмом относится к возможности встретиться с Путиным. Президент США поручил своей команде приступить организации саммит. Источник сообщил, что помощники Трампа сразу начали подготовку, хотя обычно такие визиты требуют значительных усилий и времени. В настоящее время выбирается место проведения встречи, которая может состояться в течение следующих двух недель.

Bloomberg передает, что хотя Трамп полон оптимизма, организация саммита осложнена различными вопросами, начиная с выбора места проведения. Наиболее вероятным вариантом считается Ближний Восток, но эксперты предупреждают, что даже если саммит пройдет, переговоры могут не привести к долгосрочному урегулированию конфликта.

«Перспектива проведения саммита на уровне лидеров в столь сжатые сроки чревата на данном этапе нереалистичными ожиданиями. В лучшем случае это может лишь положить начало процессу, а не закрепить соглашение», — цитирует политолога Сэмюэла Чарапа Bloomberg.

Washington Post выразил обеспокоенность тем, что Путин может использовать стремление Трампа к быстрому соглашению как рычаг давления на Украину.

«Обычно встречи на высшем уровне проводятся для заключения соглашений, разработанных чиновниками более низкого уровня. Трамп же убежден в своих талантах заключать соглашения в одиночку.

Однако скептики предупреждают, что Путин может воспользоваться стремлением Трампа к скорейшему соглашению и воспользоваться личной встречей, чтобы убедить США надавить на президента Украины Владимира Зеленского и выбить из него серьезные уступки Москве», — пишет издание.

ABC News сообщает, что несмотря на удовлетворение Белого дома результатами встречи, США продолжают оказывать давление на Россию, и ввод новых санкций может произойти уже на этой неделе. Издание отмечает, что Трамп стал часто выражать недовольство в связи с ситуацией вокруг конфликта в Украине и ужесточает свой подход: он сократил изначальный срок своего ультиматума с 50 до 10 дней.

Европейские издания также освещали визит Уиткоффа и комментарии Трампа. The Guardian отметил очевидные результаты мирного процесса, а The Times выделил возможные перспективы вовлечения в переговоры президента Зеленского наряду с российским и американским лидерами.

Согласно Military China, после переговоров Путина и Уиткоффа, Трамп прибегнул к «грязному трюку»:

«Америка продолжает оказывать давление на Россию. В тот же день, сразу после беседы между спецпредставителем США и президентом России, Трамп заявил, что вторичные санкции против Москвы все же будут введены 8 числа. Трехсторонняя игра между США, Россией и Украиной становится все более напряженной, а перспективы завершения российско-украинского конфликта становятся все более туманными», — отмечает источник.

Французская газета Le Journal du Dimanche с иронией отмечает спешку США, старающихся уложиться в свой собственный срок для решения вопроса мирным путем.

«Дональд Трамп ускоряет ход событий. Всплеск дипломатической активности произошел за два дня до истечения срока выдвинутого США ультиматума, в рамках которого Вашингтон призвал Москву положить конец конфликту на Украине под страхом суровых санкций», — пишет издание.

Днем ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетал в Россию, где встретился с Путиным. Встреча продлилась около трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
