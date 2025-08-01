Трамп сказал, что думает о России и санкциях. Он сделал неожиданное признание

Президент США дал странам 50 дней на заключение мирной сделки, а затем сократил этот срок Источник: Whitehouse.gov

Президент США поговорил с журналистами о России, Украине и санкциях. Он сделал неожиданное признание: Трамп и сам не уверен, что санкции против России сработают. При этом действия России его огорчают.

Трампа спросили о ходе военных действий. Тот ответил: «Действия России очень печалят». Он заявил, что может ввести дополнительные санкции против России.

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его [президента Владимира Путина] беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, решение о санкциях он примет через восемь дней. И уже в ближайшие дни Россию посетит Стив Уиткофф — спецпосланник Трампа. Ранее Уиткофф уже прилетал в страну и говорил с Путиным.

«Он потом [после визита в Израиль] едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп о Уиткоффе.