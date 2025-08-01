НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

вос.

 750мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,32
EUR 91,88
Елена Летучая в отпуске
Куда поехать на электричке
Афиша на выходные
Все хитрости для ремонта и строительства
Участнику СВО предоставили квартиру
Нашествие летающих муравьев
Обзор цен на общежития при университетах
Изменения в работе транспорта
Билеты на торжество «Локомотива»
Политика Переговоры России и США Трамп сказал, что думает о России и санкциях. Он сделал неожиданное признание

Трамп сказал, что думает о России и санкциях. Он сделал неожиданное признание

Президент США и сам не уверен в эффективности тех мер, которые хочет ввести

186
Написать комментарий
Президент США дал странам 50 дней на заключение мирной сделки, а затем сократил этот срок | Источник: Whitehouse.govПрезидент США дал странам 50 дней на заключение мирной сделки, а затем сократил этот срок | Источник: Whitehouse.gov

Президент США дал странам 50 дней на заключение мирной сделки, а затем сократил этот срок

Источник:

Whitehouse.gov

Президент США поговорил с журналистами о России, Украине и санкциях. Он сделал неожиданное признание: Трамп и сам не уверен, что санкции против России сработают. При этом действия России его огорчают.

Трампа спросили о ходе военных действий. Тот ответил: «Действия России очень печалят». Он заявил, что может ввести дополнительные санкции против России.

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его [президента Владимира Путина] беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, решение о санкциях он примет через восемь дней. И уже в ближайшие дни Россию посетит Стив Уиткофф — спецпосланник Трампа. Ранее Уиткофф уже прилетал в страну и говорил с Путиным.

«Он потом [после визита в Израиль] едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп о Уиткоффе.

Напомним, ранее Трамп потребовал достичь мирной сделки за 10–12 дней. Если этого не случится, то Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России. Также в списке угроз — вторичные пошлины против стран, которые покупают у России нефть и газ.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Трамп Санкции США Украина Переговоры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом
Ольга Чиги
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление