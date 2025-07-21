Россия и Украина проведут новые переговоры — дата

Первые два раунда переговоров проводились при участии турецкой стороны Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Переговоры России и Украины планируется провести 23 июля в Стамбуле, об этом сообщил Владимир Зеленский. На встрече делегации хотят обсудить обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.

«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — заявил Зеленский.

Россию на третьей встрече с Украиной представит та же переговорная группа. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — объяснил цель встречи Песков.

Полный текст меморандума, переданный украинской стороной, можно изучить здесь. Как завершить конфликт предлагает Россия, — в другом материале. Все новости про переговоры мы собираем в отдельном сюжете.

Обновлено (21:32 мск).