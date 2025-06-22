Что война между Израилем, Ираном и США сделает с миром. Три сценария от американских журналистов

На днях в Иране прошли митинги в поддержку властей Источник: Meghdad Madadi / tasnimnews.com











Новый опасный период грозит Ближнему Востоку после решения президента США Дональда Трампа атаковать ядерную инфраструктуру Ирана. The New York Times собрал четыре сценария, которыми конфликт может закончиться. Собрали их и другую главную информацию в одном материале.

Сценарий № 1. Продолжение сорвавшихся переговоров

Представители Ирана и США вели переговоры по поводу ядерной программы Тегерана. Это было до того, как Израиль нанес военный удар по Ирану 13 июня. Однако Трамп, возможно, надеется, что именно эти переговоры удастся продолжить.

До атаки Израиля Иран пошёл на уступки и согласился сократить свою ядерную программу. Вероятно, Иран надеялся, что это поможет ослабить санкции против страны. После эскалации конфликта переговорный процесс был прерван.

Сегодня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана. Однако американские журналисты пришли к выводу, что даже этот удар не лишает Вашингтон и Тегеран перспектив на возобновления диалога.

В CBS News подчеркнули, что в этой ситуации США находятся в неизвестности. Источники издания уверены, что отношения между двумя странами достигли наивысшей точки напряжения со времён Исламской революции.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США готовы возобновить переговоры с Ираном с завтрашнего дня.

Сценарий № 2. Иран начнет более активно развивать ядерную программу

Другой вариант звучит не столь мирно. После удара США по ядерной инфраструктуре Ирана Тегеран может использовать все ресурсы, чтобы попытаться ускорить свою ядерную программу. Также не исключается, что у страны есть секретные ядерные объекты, на которых производится оружие — и это неизвестно США и Израилю.

The New York Times считает, что Тегерану, по всей видимости, не хватит возможностей для быстрого создания ядерного оружия. Израиль в первый же день ударов убил иранских ученых-атомщиков. Но теперь у Тегерана есть новый стимул двигаться в этом направлении.

Сценарий № 3. Эскалация

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи еще до атаки США предупреждал, что Тегеран оставляет за собой право ответить ответить на действия Штатов. До недавнего времени Иран не предпринимал активных действий против американских военных объектов на Ближнем Востоке. Теперь Иран считает себя вправе проводить такие атаки.

В КСИР уже заявили, что США пожалеют об ударе по ядерным объектам Ирана.

«Нас не запугать ни риторикой Трампа, ни преступными группировками, правящими в Белом доме и Тель-Авиве», — подчеркнули в КСИР.

NYT пишут, что Трамп вовлек США в прямой конфликт с исламской республикой. Издание напоминает, что этого избегали все предшественники Трампа со времен Джимми Картера.

Что грозит Трампу

Американский еженедельный журнал Newsweek отметил, что внезапная военная кампания фактически втягивает США в новую войну на Ближнем Востоке. Притом втянул США в войну президент, который дважды избирался на волне антивоенных лозунгов. Трамп много раз говорил, что он — кандидат мира, который собирается быть президентом-миротворцем. Теперь часть его избирателей пребывает в крайнем удивлении.

Решение Трампа атаковать Иран может стать переломным моментом в его президентстве. И этот перелом может быть не в пользу Трампа — так считает Financial Times.

Axios уверен, что это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью. Недаром и Трамп, и многие его предшественники стремились избежать конфликта и вели с Ираном переговоры.

В Конгрессе США осудили решение Трампа. Конгрессмен Александрия Кортес отметила, что свою атаку Трамп осуществил без согласия Конгресса. После этого Трампа призвали к импичменту, более подробно об этом мы рассказывали здесь.

Дальнейшая судьба Ирана

Аббас Арагчи призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации принять срочные и решительные меры в ответ на удары США.

«Все международное сообщество должно отреагировать на такую явную угрозу, противоречащую Уставу ООН. Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему Иран должен подвергаться нападению из-за ложной угрозы», — заявил Арагчи отвечая на вопросы журналистов во время своего обращения.

Глава Пентагона Питт Хегсет во время пресс-конференции по поводу ударов США по Ирану заявил, что Штаты не ищут войны с Ираном, но готовы решительно «защищать» свои интересы и союзников в регионе.

Также шеф Пентагона отметил, что военные удары не были направлены на свержение власти в Тегеране или против иранских войск и граждан. Хегсет предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки.

Ответ последует и в том случае, если Иран решит закрыть Ормузский пролив. Марко Рубио заявил, что это приведет к большой эскалации конфликта. Подробнее о том, что такое Ормузский пролив и чем он важен, читайте в отдельном разборе.