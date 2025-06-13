Мирные соглашения с Украиной под угрозой. Киев получил миллиард евро от ЕС: главное об СВО за неделю

Страны прекращали огонь на линии фронта во время обмена пленными Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Россия и Украина на этой неделе произвели несколько этапов обмена пленными, о которых договорились во время второго раунда встреч в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что судьба конфликта между Москвой и Киевом находится в руках президента США Дональда Трампа, а сам американский лидер недоволен тем, что страны до сих пор не могут договориться между собой. Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Продолжение или завершение конфликта?

По мнению Зеленского, судьба конфликта между Украиной и Россией зависит от действий президента США Дональда Трампа. Об этом украинский лидер заявил в интервью европейскому изданию Politico.

Он подчеркнул, что у Вашингтона есть эффективный инструмент воздействия на Россию — новые санкции, которые могут затронуть ключевые отрасли экономики, включая энергетическую сферу. По его словам, результаты этих ограничений могут стать главным фактором в прекращении конфликта.

Однако пока неясно, насколько жесткими будут новые санкции. Окончательное решение о масштабах давления на Россию, по мнению украинского лидера, зависит исключительно от позиции Белого дома.

Зеленский подчеркнул важность скорейшего принятия решений со стороны администрации США. Он отметил, что любое промедление может привести к дальнейшей эскалации ситуации. По его мнению, чем решительнее будет реакция Белого дома, тем выше шансы на изменение позиции России.

Трамп неоднократно заявлял, что с конфликтом нужно покончить как можно скорее. Однако всё оказалось не так просто. Американский лидер разочарован, что Москва и Киев до сих пор не могут между собой договориться.

Россия стремится к завершению конфликта с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. В интервью газете The Wall Street Journal он отметил, что Запад ошибочно воспринимает конфликт между Россией и Украиной как противостояние культур. Еще он считает, что разногласия между Москвой и Киевом становятся всё более глубокими.

«Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши различия, и поэтому мы хотим завершить его как можно скорее», — подчеркнул Мединский.

Глава МИД Сергей Лавров считает, что скорого завершения конфликта ждать не стоит. Однако несмотря на разногласия между странами, Россия не отказывается от дипломатических усилий.

Обмен пленными

Разногласия распространяются и на уже достигнутые договоренности. В Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились произвести крупнейший обмен пленными по формуле «все на всех» в отношении тяжелобольных и раненых. Также страны договорились обменять молодых солдат, «потолок — не менее тысячи». Еще Россия безвозмездно решила передать Украине шесть тысяч тел военнослужащих ВСУ.

Эту передачу РФ хотела осуществить 7 июня. В этот день российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить условия, согласованные на переговорах, и передать первую партию тел погибших солдат. Все тела были идентифицированы как принадлежащие украинским военнослужащим по форме одежды и месту обнаружения. Однако украинская сторона неожиданно перенесла обмен.

После этого глава российской делегации Мединский призывал Киев поторопиться и похоронить бойцов по-человечески. Принятие решения по этому поводу Россия ждала от Украины до 11 июня. В это же время в Раде призвали украинцев к бунту. Депутат Артем Дмитрук заявил, что жители должны потребовать от главы государства уйти в отставку. Парламентарий добавил, что ответственность за это решение лежит на Зеленском, и обвинил его в саботаже доброй воли со стороны РФ.

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — написал он.

11 июня Россия и Украина наконец обменялись телами погибших. Москва передала Киеву 1212 погибших военных, а Киев — 27.

Помимо этого обмена, страны передали друг другу военнопленных в возрасте до 25 лет. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня. Третий этап обмена военнопленными состоялся 12 июня, тогда в Россию вернулась группа тяжелораненых бойцов.

Взаимные атаки

Россия и Украина продолжают взаимные атаки. Например ВСУ на этой неделе активно наносила удары по территории РФ. 8 июня в Раменском районе Московской области ПВО сбила украинский беспилотник, который упал на территорию СНТ «Малиновка», повредив три дома и ранив 75-летнюю женщину. В тот же день было сбито девять дронов без пострадавших.

В Курской области обстрел ВСУ привел к гибели 64-летнего мужчины. Еще трое мужчин оказались ранены, у двух женщин произошла контузия. Также регион остался без электричества из-за атаки на подстанцию 110 кВ «Рыльск».

Последствия атаки на Рыльск Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Жители Запорожской области из-за ударов по энергосистеме тоже были лишены электричества.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагедии — в здание заправки прилетел беспилотник. Из-за этого погибла женщина, а еще три мирных жителя пострадали.

Во время удара беспилотника здание заправки сложилось как карточный домик Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В Татарстане беспилотники атаковали Нижнекамск и Елабугу. О взрывах в небе сообщили жители Нижнекамска и Елабуги. В местном аэропорту Бегишево вводили план «Ковер».

Удары осуществляли не только беспилотниками, в ДНР 13 июня две ракеты HIMARS ударили по Макеевке. В результате атаки погибли два человека.

Обстрел Макеевки, репортаж Источник: IZ.RU / Telegram

По информации Минобороны РФ, всего за неделю силы ПВО сбили одну большую ракету «Нептун», 18 управляемых бомб и девять реактивных снарядов из американской системы HIMARS, а также 1582 беспилотника. Кроме того, ВМФ России уничтожили шесть безэкипажных катеров.

Однако со стороны ВС РФ последовали и ответные удары. С 7 по 13 июня РФ атаковала военные объекты Украины, включая аэродромы и пункты дислокации. Кроме того, Россия продолжала активно продвигать свои позиции на фронте. Освободили населенные пункты Зарю, Коптево и Комар в ДНР, а также полностью выбили ВСУ из Ступочек. В Поддубном на границе ДНР с Днепропетровской областью была уничтожена часть группировки ВСУ.

Роль Европы в украинском конфликте

Глава МИД Сергей Лавров считает, что уровень угроз от Украины может вырасти, а Россия готова принять меры для их нейтрализации. Кроме того, Украину в конфликте с Россией активно поддерживает Великобритания. Лавров заявил, что британские специалисты участвуют в планировании и координации атак на Россию, а также содействуют им.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от ЕС пятый транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов, на использование которых Киев не имеет права.

После начала спецоперации Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов. Из них порядка 5–6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд.