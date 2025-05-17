Сценарии завершения конфликта: военные прогнозы и первые шаги к миру между Россией и Украиной: главное об СВО за неделю

Российская и украинская делегации обсудили прекращение огня на переговорах в Стамбуле Источник: T.C. Dışişleri Bakanlığı / X











Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле на основе прерванных встреч в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился предоставить площадку для переговоров и на то, чтобы турецкая сторона выступала посредником в урегулировании конфликта между странами. Мероприятия запланировали на 15 мая, однако в этот день по ряду причин они не состоялись и были перенесены на 16 мая. Как прошли переговоры и удалось ли РФ и Украине добиться компромисса в вопросах урегулирования и прекращения огня, рассказываем в нашем материале.

Россия предложила Украине возобновить прямые переговоры

На этой неделе после международных встреч с гостями по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин выступил с заявлением. В ходе этого выступления Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры там, где они были прерваны, — в Стамбуле. Он назначил встречу на четверг, 15 мая.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. Путин также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании, а также не исключил, что в ходе переговоров удастся договориться о прекращении огня.

После этого политики из разных стран поддержали предложение президента России. Однако не все сочли, что этого достаточно для продуктивного разговора.

В списке тех, кто поддержал российского лидера, числится президент Венесуэлы Мадуро. Также с заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, переговоры станут «потенциально великим днем для Москвы и Киева». Он выразил надежду, что скоро всё закончится и наступит лучший мир. А спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог подчеркнул, что сначала нужно остановить боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поддержал предложение, но при условии прекращения огня с обеих сторон. Еще он заявил, что речь Путина стала первым шагом к урегулированию конфликта. С этим согласился канцлер Германии Фридрих Мерц, но также поддержал предложение Зеленского о прекращении огня.

Не разделил точку зрения Путина президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что под предлогом переговоров Россия якобы пытается выиграть время, чтобы найти решение.

Подготовка к переговорам

После предложения Путина провести переговоры в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил, что стороны обсудили ключевые детали предстоящих встреч. Он подчеркнул, что Украина готова к прямым контактам, но будет настаивать на режиме прекращения огня.

Эрдоган согласился предоставить РФ и Украине площадку для переговоров в Стамбуле и пообещал, что Турция будет оказывать странам поддержку на каждом этапе.

15 мая Зеленский прибыл в Турцию, чтобы встретиться с Эрдоганом и принять решение, участвовать или не участвовать Киеву в переговорах с Россией. При этом украинский лидер настаивал на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. А представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что президент России не будет присутствовать на переговорах.

Сразу после приземления Зеленский дал несколько комментариев для прессы Источник: Униан — новости Украины / Telegram

Зеленский встретился с президентом Турции Источник: «РБК-Украiiна» / Telegram











Несмотря на это, Россия продолжила подготовку к встречам в Стамбуле, хотя Москву не устраивали требования Украины и европейских лидеров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти стороны начали диктовать свои условия для начала переговоров.

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — цитируют Пескова РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил журналистам по поводу того, как Москва отреагировала на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.

Переговоры двух стран должны были пройти 15 мая в Стамбуле, однако ни одна из сторон официально не объявила о точном времени переговоров. Обе делегации прибыли в Турцию, но так и не встретились, поэтому переговоры перенесли на пятницу, 16 мая.

При этом российская делегация почти сутки ожидала встречи с представителями Киева. От России главным переговорщиком стал помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров — рано или поздно перейти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — заявил журналистам Мединский.

Мединский вышел к журналистам в Стамбуле 15 мая Источник: РИА Новости / Telegram

Итоги переговоров

Переговоры России и Украины состоялись спустя сутки, 16 мая. Это была первая за три года встреча стран с начала СВО. Стороны общались чуть менее двух часов, однако даже за это время успели достигнуть прогресса.

Состав украинской делегации был неизвестен до самого дня переговоров. Зеленский утвердил список в ночь с 15 на 16 мая. Киев представляли 12 человек, а главой делегации стал Рустем Умеров — министр обороны Украины. Он, как и Мединский, был на встрече в Стамбуле в 2022 году.

Посредником в переговорах двух стран стала Турция. Представлял страну министр иностранных дел Хакан Фидан. Встречу проводили там же, где в 2022 году оборвалось общение между странами — во дворце османских султанов Долмабахче. Он находится на европейской стороне Босфора и является самым большим дворцом в стране.

Интерьер украшен золотом Источник: Mistervlad, Genova, EvrenKalinbacak / Shutterstock / FOTODOM











Дворец обставлен шикарной мебелью Источник: Mistervlad, Genova, EvrenKalinbacak / Shutterstock / FOTODOM











В один момент ситуация между представителями РФ и Украины зашла в тупик, но турецкая сторона поспособствовала ее разрешению. По словам турецкого чиновника, это случилось, когда Россия потребовала вывода войск ВСУ из новых регионов, а требование было выдвинуто «в контексте разговоров о прекращении огня», передает CNN.

Глава МИД Турции призвал Россию и Украину в начале переговоров к прекращению огня Источник: РИА Новости / Telegram

Турецкая сторона подхватила ситуацию и предложила обмен пленными по формуле 1000 на 1000. В результате встреча прошла «более позитивно, чем ожидалось». Примечательно, что в ходе переговоров стороны «не использовали язык обвинений».

После переговоров МИД Турции сообщил, что делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече. Глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия для мира между странами. А глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что РФ удовлетворена результатами переговоров и вскоре стороны начнут обмен пленными.

Главные заявления Мединского после переговоров РФ и Украины Источник: СМОТРИМ / Telegram

Также помощник президента РФ сообщил, что украинская сторона запросила встречу двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия приняла это к сведению. Представитель Кремля Песков заявил, что встреча двух лидеров возможна, только если стороны договорятся о проведении в ходе переговоров.

«Встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций мы считаем возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, для России при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы.

В свою очередь, Зеленский пообщался по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом и сообщил ему детали встречи в Стамбуле. Он заявил, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций.

«Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться», — поделился Зеленский.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF заявил, что новый пакет санкций против России уже готов и будет принят в Брюсселе 20 мая. Он также подчеркнул, что новые ограничения вступят в силу немедленно.

Реакция зарубежных СМИ о ходе переговоров не заставила себя долго ждать. В издании Berliner Morgenpost положительно высказались о самом факте прошедшей встречи, отметив, что даже небольшой успех может заложить основу для большого прогресса. В свою очередь, в британском издании Sun подчеркнули, что Россия и Украина всё же о чем-то договорились и что позитивным исходом мирных переговоров стало достижение соглашения об обмене пленными. Авторы материала в норвежской газете Aftenposten отметили, что обмен пленными является мерой, направленной на создание доверия.

После этого американский лидер Дональд Трамп прокомментировал процесс и итог переговоров в Стамбуле. Он заявил, что вопреки словам журналистов Владимир Путин был полностью вовлечен в процесс, и выразил надежду, что им удастся прийти к мирному урегулированию конфликта.

При этом, если сделка все-таки не состоится, США могут ввести новые «разрушительные» санкции против России. В отношении президента Украины Владимира Зеленского Трамп заявил, что у украинского коллеги нет козырей и он по-прежнему считает Зеленского «величайшим торгашом в мире».

Взаимные атаки

На фоне прямых переговоров в Стамбуле ВСУ нарастили атаки по территории ЛНР. Эту информацию ТАСС подтвердил военный эксперт Андрей Марочко. Также ВС Украины ударили по храму Покрова Пресвятой Богородицы, расположенному в поселке Теткино Курской области. В результате этого здание полностью выгорело, а деревянная крыша обрушилась.

А в день переговоров двух стран над территорией России нейтрализовали 65 беспилотников, выпущенных ВСУ. По информации Минобороны РФ, 43 дрона уничтожили над акваторией Черного моря и 21 БПЛА над Республикой Крым, куда совсем недавно отправились отдыхать россияне. Еще один украинский дрон перехватили в Белгородской области.

Российская армия тем временем освободила несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. В их числе — Котляровка, Миролюбовка, Михайловка, Торское, Новоалександровка, Александрополь и Вольное Поле. По информации Минобороны РФ, потеря села Торского существенно ослабила позиции ВСУ в этом районе, лишив их ключевого узла обороны.

С освобождением населенного пункта Торское бойцов 67-й мотострелковой дивизии поздравил сам министр обороны Андрей Белоусов. Он заявил, что танковые и мотострелковые полки дивизии уверенно продвигаются вперед на фронте, а свыше 9900 военных удостоены наград за проявленные мужество и самоотверженность. В Минобороны отметили, что теперь перед российскими войсками открываются новые возможности для продвижения к Красному Лиману.

Если переговоры не приведут к завершению конфликта, он закончится в течение года военным путем, уверен член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Это произойдет, если ВС РФ сохранит текущие темпы продвижения собственных войск. По словам парламентария, «очаги сопротивления еще придется добивать какое-то время».