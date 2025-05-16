США сказали, что думают о новых переговорах в Турции. Они назвали условие для «прорыва»

США также ожидают прекращения огня Источник: Сергей Карпухин / ТАСС











Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Штатов нет завышенных ожиданий по поводу российско-украинских переговоров в Турции. Он добавил, что серьезно повлиять на ситуацию сможет только встреча президентов России и США.

«Хочу быть откровенным: у нас нет больших ожиданий относительно того, что произойдет завтра. Надеюсь, в новостях скажут, что они договорились о прекращении огня и согласились начать серьезные переговоры», — цитирует Рубио РИА Новости.

По словам госсекретаря, единственный способ добиться прорыва в ситуации — это провести личную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Однако предварительная дата пока неизвестна. Как отметил Рубио, спланировать это можно будет только после того, как Трамп завершит турне по Ближнему Востоку.

«Что касается графика, его определит президент. Вероятно, мы будем ждать, пока он завершит поездку, потому что он пока что за рубежом. Мы подождем того, что будет завтра, а затем последуют решения по поводу графика и того, когда, где пройдет данная встреча», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Белый дом ранее сообщал, что поездка Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ планируется с 13 по 16 мая. Сам же Трамп 15 мая заявил, что для урегулирования конфликта необходима его личная встреча с президентом России.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также добавил, что не знает точно, куда отправится 16 мая после своего турне.

«Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… Вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — заявил Трамп.

О том, что его встреча с Путиным может пройти в ближайшее время, сказал и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете нацбезопасности Белого дома Себастьян Горка.

«Когда время будет подходящим, тогда президент [Дональд Трамп] окажется в одной комнате с Путиным. Но, по моим ожиданиям, в ближайшее время», — отметил он в интервью изданию Politico.

Российская делегация будет ожидать встречи с украинской с 10 утра 16 мая в Стамбуле. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский.

Президент Украины Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров — в нее вошли 12 человек. Возглавит группу министр обороны Рустем Умеров.