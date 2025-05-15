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Политика Переговоры России и Украины Глава российской делегации объяснил, для чего Путин решил провести прямые переговоры с Украиной

Глава российской делегации объяснил, для чего Путин решил провести прямые переговоры с Украиной

Встреча намечена сегодня в Стамбуле

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6 комментариев
Мединский также подтвердил, что российская делегация уже ожидает вторую сторону в Стамбуле | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМединский также подтвердил, что российская делегация уже ожидает вторую сторону в Стамбуле | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мединский также подтвердил, что российская делегация уже ожидает вторую сторону в Стамбуле

Источник:
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной, чтобы в ходе них выйти на долгосрочный мир. Так описал смысл встречи глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский

«Смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что делегация уже находится в Стамбуле и ожидает встречи с представителями Киева.

«Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано, 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу», — сказано в посте.

Накануне Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Главой делегации из восьми человек назначен Владимир Мединский — помощник президента России, который уже возглавлял российскую переговорную группу в 2022 году. Помимо него, с украинской стороной встретятся замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Что может означать состав делегации, читайте на «Фонтанке».

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Владимир Мединский Российская делегация Спецоперация на Украине
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Комментарии
6
Гость
1 час
И это называется "прямые переговоры"? Скорее "отрицательно прямые" переговоры.
holdfast
4 минуты
наши западные лопухи небось думают, что у нас тут СССР 2.0 и что эти деятели на самом деле серьезные люди, способные что-то решать))) пусть скажут спасибо, что наши президентские ягодичные им на весь экран не показали.
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