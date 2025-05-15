Глава российской делегации объяснил, для чего Путин решил провести прямые переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной, чтобы в ходе них выйти на долгосрочный мир. Так описал смысл встречи глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский
«Смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — пояснил он в своем Telegram-канале.
Он также подтвердил, что делегация уже находится в Стамбуле и ожидает встречи с представителями Киева.
«Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано, 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу», — сказано в посте.
Накануне Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Главой делегации из восьми человек назначен Владимир Мединский — помощник президента России, который уже возглавлял российскую переговорную группу в 2022 году. Помимо него, с украинской стороной встретятся замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Что может означать состав делегации, читайте на «Фонтанке».