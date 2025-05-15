Глава российской делегации объяснил, для чего Путин решил провести прямые переговоры с Украиной

Мединский также подтвердил, что российская делегация уже ожидает вторую сторону в Стамбуле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной, чтобы в ходе них выйти на долгосрочный мир. Так описал смысл встречи глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский

«Смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Он также подтвердил, что делегация уже находится в Стамбуле и ожидает встречи с представителями Киева.

«Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано, 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу», — сказано в посте.