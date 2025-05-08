Истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории: подробности перестрелки

Власти Пакистана сделали всё возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения Источник: Channi Anand / AP











Истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории. Об этом сообщает 8 мая CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности. Агентство отмечает, что в настоящее время не может независимо проверить это заявление.

По данным собеседника, воздушный бой между пакистанскими и индийскими истребителями был одним из «самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации»: в нем участвовало в общей сложности 125 истребителей, и ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства, руководствуясь опытом столкновения в 2019 году, когда в Пакистане сбили самолет ВВС Индии и пилота показали в эфире пакистанского телевидения.

Обмен ракетными ударами иногда происходил на расстоянии более 160 километров.

Источник CNN заявил, что иногда индийским ВВС приходилось совершать несколько заходов на цели. Пакистан сделал всё возможное, чтобы предупредить мирных жителей в районах, которые, по его мнению, могли быть потенциальными целями, и военным удалось свести к минимуму жертвы среди мирного населения.

По его сведениям, в ходе боя было сбито пять индийских самолетов (включая три истребителя Rafale французского производства). О потерях пакистанской стороны не сообщается.

Очевидцы и местный чиновник в северном индийском Пенджабе сообщили CNN, что в среду в ночном небе потерпел крушение самолет — примерно в то же время, когда Пакистан, по его словам, сбил пять индийских самолетов. Чиновник отметил, что в результате пожара погиб один человек и несколько получили ранения. Кому принадлежал самолет, неизвестно, Индия не прокомментировала эти заявления.

Между тем в четверг в пакистанском городе Лахор прогремел взрыв, сообщили Geo TV и очевидец Reuters. О его причинах ничего не известно, но он последовал за ночными обстрелами, которые велись с обеих сторон. Полиция Лахора заявила, что над городом были сбиты два беспилотника.

По словам представителя пакистанских военных Ахмеда Шарифа Чаудхри, Индия направила израильские беспилотники Harop в несколько мест, включая два крупнейших города Карачи и Лахор. Как утверждается, Пакистан сбил 12 беспилотников.

По последним данным, число погибших в Пакистане и контролируемом Пакистаном Кашмире возросло до 31, 57 получили ранения. А ночной обстрел пакистанскими военными индийской стороны линии контроля в Кашмире привел к гибели 12 мирных жителей и ранению 57.