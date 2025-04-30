Владимир Путин посетил Музей Победы

В Москве проходит просветительский марафон «Знание. Первые». Площадкой мероприятия стал Музей Победы на Поклонной горе.
В среду, 30 апреля, марафон посетил Владимир Путин. Ранее о возможности визита президента сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.