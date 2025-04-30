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Политика Владимир Путин посетил Музей Победы

Владимир Путин посетил Музей Победы

Там проходит марафон «Знание. Первые»

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1 комментарий
Глава государства посетил событие 30 апреля | Источник: Marathon.znanierussia.ru Глава государства посетил событие 30 апреля | Источник: Marathon.znanierussia.ru

Глава государства посетил событие 30 апреля

Источник:

Marathon.znanierussia.ru

В Москве проходит просветительский марафон «Знание. Первые». Площадкой мероприятия стал Музей Победы на Поклонной горе.

В среду, 30 апреля, марафон посетил Владимир Путин. Ранее о возможности визита президента сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

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Комментарии
1
Гость
28 минут
в майские праздники недорогим россиянам покажут о нём фильм Насладимся по плану
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