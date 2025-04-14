Зеленский отказался от переговоров с Россией и предостерег США о последствиях

Зеленский считает, что США должны поддерживать Украину Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией, поскольку, по его мнению, им доверять нельзя. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — сказал Зеленский.

Он также считает неправильным, что США пытаются сохранять нейтралитет в украинском вопросе. Президент Украины опасается того, что Штаты доверяют России.

«Президент Трамп, будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины. Я считаю неправильным, что Америка хочет сохранять нейтралитет. К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы», — подчеркнул украинский лидер.

Он позвал Дональда Трампа на Украину, чтобы там постараться убедить его в необходимости поддерживать страну. Он хочет доказать американскому лидеру, что нужно остановить Владимира Путина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы «оправдывает» действия России на Украине, отметил президент Украины.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина», — утверждает он.

Зеленский также в очередной раз пообещал «вернуть» потерянные территории. Однако когда и как, объяснить не смог.