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Политика Переговоры России и США Зеленский отказался от переговоров с Россией и предостерег США о последствиях

Зеленский отказался от переговоров с Россией и предостерег США о последствиях

Президент Украины пообещал вернуть потерянные территории

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Зеленский считает, что США должны поддерживать Украину | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский считает, что США должны поддерживать Украину | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский считает, что США должны поддерживать Украину

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией, поскольку, по его мнению, им доверять нельзя. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — сказал Зеленский.

Он также считает неправильным, что США пытаются сохранять нейтралитет в украинском вопросе. Президент Украины опасается того, что Штаты доверяют России.

«Президент Трамп, будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины. Я считаю неправильным, что Америка хочет сохранять нейтралитет. К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы», — подчеркнул украинский лидер.

Он позвал Дональда Трампа на Украину, чтобы там постараться убедить его в необходимости поддерживать страну. Он хочет доказать американскому лидеру, что нужно остановить Владимира Путина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы «оправдывает» действия России на Украине, отметил президент Украины.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина», — утверждает он.

Зеленский также в очередной раз пообещал «вернуть» потерянные территории. Однако когда и как, объяснить не смог.

Россия и США провели несколько раундов переговоров по поводу Украины. Они пришли к соглашению о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней. По заявлениям Минобороны, украинская сторона их не соблюдает. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что единственный способ остановить конфликт — устранить его первопричины.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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