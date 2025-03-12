Зеленский раскрыл, зачем ему перемирие с Россией и чего он ждет от США

Зеленский пытался доказать, что не хочет продолжать воевать Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился на перемирие, потому что хотел показать, что готов завершить конфликт с Россией. Он считает, что Штаты предпримут серьезные действия в случае отказа РФ. Об этих и других темах, которые обсуждались на переговорах между украинской и американской делегациями, — в нашем материале.

«Для меня важно закончить этот конфликт, и я хочу, чтобы президент Америки это видел. <…> Если русские продемонстрируют, что они готовы на предложение США, то, я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы — мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи с Вашингтоном.

О каких мерах идет речь, президент не уточнил. Однако Зеленский подчеркнул, что введение санкций и другие меры давления на РФ будут зависеть от решений, принятых Штатами. По его словам, встреча Украины с США в Саудовской Аравии помешала россиянам эскалировать ситуацию.

Он отметил, что президентские выборы на Украине пройдут только после окончания боевых действий и военного положения. Но никто ничего специально откладывать не будет.

Также президент Украины ждет серьезного давления от России в Курской области. Несмотря на это, украинские военные продолжат выполнять свои задачи.

Соединенные Штаты, в свою очередь, ожидают от России рассмотрения возможности прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. Он тоже раскрыл некоторые детали из переговоров с Украиной.

«Если Россия скажет да, это будет очень хорошая новость, и мы начнем этот процесс, сделаем всё возможное, чтобы продвинуть его», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что на прошедших в феврале переговорах России и США Москва выразила готовность при определенных условиях положить конец конфликту. Госсекретарь заверил, что отслеживать соблюдение соглашения можно с помощью спутников.

Рубио добавил, что в случае неудачи в переговорном процессе Вашингтону придется смириться и принимать дальнейшие решения на этой основе. Однако речь не идет об угрозах, заверил политик.

Госсекретарь считает, что важно привлечь Европу. Дело в том, что ЕС нужно будет принять решение о дальнейшей судьбе антироссийских санкций.