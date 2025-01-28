Люди взбунтовались, перекрывали дороги и целые города: Сербию охватили протесты, из-за которых премьер-министр ушел в отставку

Сербские студенты требовали отставки Вучевича из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде Источник: Borut Zivulovic / Reuters











Сербию охватили протесты: тысячи людей несколько месяцев выходят на улицы городов, протестуя против нынешней власти. В результате этого премьер-министр Милош Вучевич объявил об отставке.

Протесты в Сербии длятся еще с прошлого года. Всё это началось с обрушения козырька на вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате происшествия погибли 15 человек. После чего уже 9 ноября первые протестующие вышли на улицы, перекрыли мост через реку Дунай и ограничили движение транспорта, передает издание Danas.

Первыми на улицы Сербии вышли студенты из разных вузов страны, позже к ним присоединились и преподаватели. Все они требовали предоставления всей документации по ремонту вокзала, который был заказан у китайских подрядчиков; привлечения к ответственности всех виновных лиц; прекращения уголовного преследования студентов и преподавателей, участвовавших в акциях протеста; увеличения финансирования высшего образования на 20%.

24 января в стране прошла всеобщая забастовка. Вечером 26 января жители Белграда начали собираться на улицах и стучать по кастрюлям в знак поддержки. А 27 января была заблокирована работа Автокоманды — одного из ключевых транспортных узлов Белграда.

Митингующие принесли с собой национальные флаги и транспаранты с символикой своих факультетов, а также главный символ акции — окровавленную ладонь. Еще среди плакатов были антиправительственные лозунги.

Источник: RT

Участники протеста планировали провести 15 минут в молчании в память о жертвах трагедии на вокзале в Нови-Саде. В течение 24 часов протестующие агитировали за отставку экс-мэра города, нынешнего премьера Милоша Вучевича, а также действующего главы Милана Джурича и привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала.

Источник: RT

Накануне выступили президент Александр Вучич, спикер парламента Ана Брнабич и премьер-министр Милош Вучевич. Глава государства сообщил, что все документы, касающиеся ремонта железнодорожного вокзала в Нови-Саде, были опубликованы на сайте правительства. Также он отметил, что требования студентов были выполнены.

Было объявлено и о планах по обновлению состава правительства, предоставлению бесплатных учебников для школьников по всей стране, а также о рассмотрении вопроса о доверии Вучичу в парламенте. Также было заявлено о возбуждении восьми уголовных дел против лиц, совершивших нападения на участников демонстраций.

Закончилось всё тем, что премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку. О решении он объявил на внеочередной пресс-конференции, где обвинил в искусственности проходящие протесты. На премьер-министре отставки не закончатся.