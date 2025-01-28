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Политика Люди взбунтовались, перекрывали дороги и целые города: Сербию охватили протесты, из-за которых премьер-министр ушел в отставку

Люди взбунтовались, перекрывали дороги и целые города: Сербию охватили протесты, из-за которых премьер-министр ушел в отставку

Трагедия на вокзале в городе Нови-Сад стала для жителей последней каплей

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11 комментариев

Сербские студенты требовали отставки Вучевича из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде

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Сербию охватили протесты: тысячи людей несколько месяцев выходят на улицы городов, протестуя против нынешней власти. В результате этого премьер-министр Милош Вучевич объявил об отставке.

Протесты в Сербии длятся еще с прошлого года. Всё это началось с обрушения козырька на вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате происшествия погибли 15 человек. После чего уже 9 ноября первые протестующие вышли на улицы, перекрыли мост через реку Дунай и ограничили движение транспорта, передает издание Danas.

Первыми на улицы Сербии вышли студенты из разных вузов страны, позже к ним присоединились и преподаватели. Все они требовали предоставления всей документации по ремонту вокзала, который был заказан у китайских подрядчиков; привлечения к ответственности всех виновных лиц; прекращения уголовного преследования студентов и преподавателей, участвовавших в акциях протеста; увеличения финансирования высшего образования на 20%.

24 января в стране прошла всеобщая забастовка. Вечером 26 января жители Белграда начали собираться на улицах и стучать по кастрюлям в знак поддержки. А 27 января была заблокирована работа Автокоманды — одного из ключевых транспортных узлов Белграда.

Митингующие принесли с собой национальные флаги и транспаранты с символикой своих факультетов, а также главный символ акции — окровавленную ладонь. Еще среди плакатов были антиправительственные лозунги.

Источник:

Участники протеста планировали провести 15 минут в молчании в память о жертвах трагедии на вокзале в Нови-Саде. В течение 24 часов протестующие агитировали за отставку экс-мэра города, нынешнего премьера Милоша Вучевича, а также действующего главы Милана Джурича и привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала.

Источник:

Накануне выступили президент Александр Вучич, спикер парламента Ана Брнабич и премьер-министр Милош Вучевич. Глава государства сообщил, что все документы, касающиеся ремонта железнодорожного вокзала в Нови-Саде, были опубликованы на сайте правительства. Также он отметил, что требования студентов были выполнены.

Было объявлено и о планах по обновлению состава правительства, предоставлению бесплатных учебников для школьников по всей стране, а также о рассмотрении вопроса о доверии Вучичу в парламенте. Также было заявлено о возбуждении восьми уголовных дел против лиц, совершивших нападения на участников демонстраций.

Закончилось всё тем, что премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку. О решении он объявил на внеочередной пресс-конференции, где обвинил в искусственности проходящие протесты. На премьер-министре отставки не закончатся.

— В эти сложные политические времена стало ясно, кто готов бороться, кто нет, кто готов работать, кто нет, кто прячется в мышиную нору, кто нет. Я ожидаю, что более 50% от нынешнего состава министров будут заменены в ходе очень срочной реконструкции правительства, — анонсировал глава страны Вучич.

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Митинг Протесты Сербия Милош Вучевич
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Комментарии
11
rodynamoya
1 час
- Изя, два миллиона американцев вышло на протест против воблы. А возможно ли такое в России? - Сёма, откуда в России возьмутся два миллиона американцев?
Инженер1
1 час
Только всеобщая забастовка может чего то изменить. Бараны и кролики на это не способны.
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