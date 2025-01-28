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Политика Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках устранить Путина

Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках устранить Путина

Об этом американский журналист заявил в интервью Мэтту Таибби

398
4 комментария

Полное интервью Карлсон опубликовал на своей странице в X

Источник:

Американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Мэтту Таибби заявил, что бывший президент США Джо Байден якобы покушался на жизнь президента России Владимира Путина. Также он обвинил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена в стремлении к войне, назвав действия «безумием».

— Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина, — заявил американский журналист в интервью, которое опубликовал на своей странице в X.

Он обвинил Блинкена в коварстве и жестокости. По словам американского журналиста, в последние месяцы бывший госсекретарь США делал всё, чтобы спровоцировать конфликт между США и Россией. Кроме того, он стремился контролировать ситуацию в стране во время президентства Байдена.

Карлсон не предоставил никаких доказательств, которые могли бы подтвердить его слова о том, где и когда могло произойти покушение, а также не упомянул о других обстоятельствах, связанных с этим событием.

Американский журналист заявил о том, что инициатива с покушением на Путина кажется ему безумной. Карлсон предположил, что окружение Байдена могло пойти на такой шаг, так как для прежней администрации США хаос был своего рода защитой.

В Кремле же неоднократно подчеркивали, что безопасность главы государства находится на должном уровне.

ПО ТЕМЕ
Такер Карлсон Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен США Россия Политика
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Комментарии
4
Гость
2 часа
По этому поводу американский журналист высказался... с явным неодобрением. А что должен был одобрить? 😆😆😆
Гость
48 минут
разве что то может планировать старый ковбой в 82 года, и с деменцией..? ))
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