Полное интервью Карлсон опубликовал на своей странице в X Источник: Kremlin.ru











Американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Мэтту Таибби заявил, что бывший президент США Джо Байден якобы покушался на жизнь президента России Владимира Путина. Также он обвинил бывшего госсекретаря Энтони Блинкена в стремлении к войне, назвав действия «безумием».

— Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина, — заявил американский журналист в интервью, которое опубликовал на своей странице в X.

Он обвинил Блинкена в коварстве и жестокости. По словам американского журналиста, в последние месяцы бывший госсекретарь США делал всё, чтобы спровоцировать конфликт между США и Россией. Кроме того, он стремился контролировать ситуацию в стране во время президентства Байдена.

Карлсон не предоставил никаких доказательств, которые могли бы подтвердить его слова о том, где и когда могло произойти покушение, а также не упомянул о других обстоятельствах, связанных с этим событием.

Американский журналист заявил о том, что инициатива с покушением на Путина кажется ему безумной. Карлсон предположил, что окружение Байдена могло пойти на такой шаг, так как для прежней администрации США хаос был своего рода защитой.