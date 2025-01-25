В семейную ипотеку получится взять вторичку, а выплаты для родителей увеличат: все поручения Путина

установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда;

повысить размер пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ;

принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ;

проработать продление мер поддержки многодетным семьям, где есть ребенок-инвалид, до достижения младшим ребенком 23 лет;

к 31 июля проанализировать меры защиты детей от вредной информации, в том числе в настольных и видеоиграх;

к 15 мая регионам сделать транспорт доступным для семей с колясками;

представить предложения по установлению льготных тарифов такси для многодетных семей;