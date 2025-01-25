В семейную ипотеку получится взять вторичку, а выплаты для родителей увеличат: все поручения Путина

Президент России Владимир Путин утвердил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье. Об этом он заявил во время заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ.
В рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми предлагаются особые условия. Семьи с детьми до шести лет могут взять ипотеку на покупку готового жилья на вторичном рынке по процентной ставке 6% годовых на весь срок кредита. Это касается жителей населенных пунктов, где строится недостаточно жилья. Будут разработаны критерии для определения таких населенных пунктов.
Правительству необходимо решить этот вопрос в срок до 15 апреля.
Также президент поручил к 1 декабря 2025 года проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.
Что еще поручил президент:
установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда;
повысить размер пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ;
принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ;
проработать продление мер поддержки многодетным семьям, где есть ребенок-инвалид, до достижения младшим ребенком 23 лет;
к 31 июля проанализировать меры защиты детей от вредной информации, в том числе в настольных и видеоиграх;
к 15 мая регионам сделать транспорт доступным для семей с колясками;
представить предложения по установлению льготных тарифов такси для многодетных семей;
в страховом стаже должны учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком.