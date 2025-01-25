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Политика В семейную ипотеку получится взять вторичку, а выплаты для родителей увеличат: все поручения Путина

В семейную ипотеку получится взять вторичку, а выплаты для родителей увеличат: все поручения Путина

Теперь семьи с детьми до шести лет могут получить ипотеку по ставке 6% не только на новостройки

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3 комментария

Президент до 15 апреля ждет доклад по распространению семейной ипотеки на вторичку

Источник:

Президент России Владимир Путин утвердил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье. Об этом он заявил во время заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ.

В рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми предлагаются особые условия. Семьи с детьми до шести лет могут взять ипотеку на покупку готового жилья на вторичном рынке по процентной ставке 6% годовых на весь срок кредита. Это касается жителей населенных пунктов, где строится недостаточно жилья. Будут разработаны критерии для определения таких населенных пунктов.

Правительству необходимо решить этот вопрос в срок до 15 апреля.

Также президент поручил к 1 декабря 2025 года проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Что еще поручил президент:

  • установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда;

  • повысить размер пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ;

  • принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ;

  • проработать продление мер поддержки многодетным семьям, где есть ребенок-инвалид, до достижения младшим ребенком 23 лет;

  • к 31 июля проанализировать меры защиты детей от вредной информации, в том числе в настольных и видеоиграх;

  • к 15 мая регионам сделать транспорт доступным для семей с колясками;

  • представить предложения по установлению льготных тарифов такси для многодетных семей;

  • в страховом стаже должны учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком.

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Комментарии
3
rodynamoya
38 минут
Путин поручил Путин пообещал Путин вспомнил анекдот о мальчике с кроссвордом и доме Путин посмеялся Путин забыл
Гость
1 час
Цена на "вторичку" поднимется на этот процент, вот и всё.
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