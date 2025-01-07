Когда закончится СВО и что стало причиной конфликта: Трамп рассказал о планах на посту президента

Трамп лидирует в президентской гонке Источник: Donald J. Trump / Telegram











Дональд Трамп провел вторую пресс-конференцию после своего избрания в резиденции в Мар-а-Лаго. Президент заявил, что закончит конфликт на Украине в течение полугода, и обвинил администрацию Джо Байдена в провале переговоров.

По словам Трампа, спецоперация — это «фиаско» Байдена, в результате которого гибнут люди и разрушаются города.

— Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята [администрация Байдена] некомпетентны. Они не знают, что делают, — передает слова Трампа ТАСС. — Но мы знаем, что делаем, и всё это закончится. У нас великая армия.

Также избранный президент сообщил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

— Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу, — заявил Трамп.

Он отметил, что в курсе готовности Путина к переговорам, однако считает это неприемлемым до официальной инаугурации.

Помимо прочего, президент объявил о планах вернуть Панамский канал под контроль США, переименовать Мексиканский залив в «залив Америки» и ввести «очень большие» пошлины на импорт из Канады и Мексики. Он отметил, что не планирует использовать военные или экономические меры для присоединения Гренландии к США — Дания должна уступить остров для защиты «свободного мира», в том числе от кораблей Китая и России.