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Политика Когда закончится СВО и что стало причиной конфликта: Трамп рассказал о планах на посту президента

Когда закончится СВО и что стало причиной конфликта: Трамп рассказал о планах на посту президента

Собрали главное из заявлений республиканца

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6 комментариев

Трамп лидирует в президентской гонке

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Дональд Трамп провел вторую пресс-конференцию после своего избрания в резиденции в Мар-а-Лаго. Президент заявил, что закончит конфликт на Украине в течение полугода, и обвинил администрацию Джо Байдена в провале переговоров.

По словам Трампа, спецоперация — это «фиаско» Байдена, в результате которого гибнут люди и разрушаются города.

— Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята [администрация Байдена] некомпетентны. Они не знают, что делают, — передает слова Трампа ТАСС. — Но мы знаем, что делаем, и всё это закончится. У нас великая армия.

Также избранный президент сообщил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

— Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должно быть связано с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу, — заявил Трамп.

Он отметил, что в курсе готовности Путина к переговорам, однако считает это неприемлемым до официальной инаугурации.

Помимо прочего, президент объявил о планах вернуть Панамский канал под контроль США, переименовать Мексиканский залив в «залив Америки» и ввести «очень большие» пошлины на импорт из Канады и Мексики. Он отметил, что не планирует использовать военные или экономические меры для присоединения Гренландии к США — Дания должна уступить остров для защиты «свободного мира», в том числе от кораблей Китая и России.

Также Трамп пригрозил, что на Ближнем Востоке «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников до его возвращения в Белый дом.

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Дональд Трамп США Спецоперация на Украине Джо Байден Пресс-конференция Переговоры
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Комментарии
6
Гость
47 минут
Американцы живут и радуются, меняют президентов и политику, а мы всё стоим на коленях и молимся на вошдя, ожидая своей участи, уже смирившись с очередной по плану потерей денег, как уже смирились с отсутствием пенсии, медицины итд лень всё перечислять Холопы они такие холопы
Гость
21 минута
Такое течение СВО более чем устраивает США. Если мы не поменяем тактику и стратегию, СВО будет продолжаться лет тридцать.
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