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Политика Президент Германии распустил бундестаг во главе с Шольцем — из-за чего это произошло и что ждет страну

Президент Германии распустил бундестаг во главе с Шольцем — из-за чего это произошло и что ждет страну

На прошлой неделе депутаты вынесли вотум недоверия канцлеру ФРГ

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В бундестаге сократилось число сторонников Шольца

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг. Досрочные парламентские выборы назначены на 23 февраля следующего года.

Бундестаг (в переводе — федеральное собрание) — это однопалатный парламент Германии. Там принимают все законы, входящие в сферу компетенции правительства на федеральном уровне. Немецкий бундестаг является высшим конституционным органом и избирается сроком на четыре года путем свободных, тайных и прямых выборов гражданами. Он же формирует жизнь граждан, принимая законы, имеющие обязательный характер для каждого.

— Президент Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу распустил нижнюю палату парламента Германии, чтобы подготовить почву для проведения внеочередных выборов 23 февраля после распада трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца, — сообщил о решении главы ФРГ Reuters.

Президент страны принял такое решение после того, как депутаты вынесли вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Причем он сам направил запрос в парламент для обсуждения этого вопроса. В результате на внеочередном заседании бундестага 394 депутата проголосовали за. За этим выбором следовал и досрочный роспуск парламента.

Канцлер направил в бундестаг запрос о вотуме доверия после распада правящей «светофорной» коалиции из нескольких партий: социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, СвДП (либералы) и «Зеленые». Если бы депутаты не проголосовали за вынесение вотума, возможным стало бы начало переговоров о создании новой коалиции.

Президент в свою очередь мог не распускать парламент. Тогда сохранилось бы правительство меньшинства во главе с Шольцем. Нынешний канцлер останется главой временного правительства до тех пор, пока не будет сформировано новое.

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