НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

штиль.

 756мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Заброшенный микрорайон
В пожаре погиб мальчик
Места для рыбалки
«Пир на Волге»: репортаж
Срочника вернули из плена
Пустила газ в квартире
Красивая дача без усилий
Судьба легендарных кинотеатров
Угадываем предметы из СССР
Вырастила овощи-гиганты
Политика Задержание Павла Дурова Задержали в аэропорту вместе с Дуровым? Что известно о загадочной спутнице создателя Telegram

Задержали в аэропорту вместе с Дуровым? Что известно о загадочной спутнице создателя Telegram

Предприниматель прибыл в аэропорт Ле Бурже вместе с телохранителем и женщиной

318
1 комментарий
Судя по фото из соцсетей, девушка часто оказывается в тех местах, где находится Павел Дуров

В день задержания Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже с ним, предположительно, находилась 24-летняя Юлия Вавилова. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Юлия позиционирует себя как геймера и криптокоуча, девушка активно ведет соцсети. 27 июня она выставила фото из Казахстана, а 16 августа запостила снимки из Азербайджана. Известно, что в это же время в стране находился Павел Дуров.

Фото из Казахстана
А затем девушка прибыла в Азербайджан. Судя по фото, она летела на частном джете

Отметим, что ни на одном фото создатель Telegram не фигурирует. Однако на некоторых снимках заметно мужчину в черном, похожего на телохранителя (с которым, как известно, передвигался сам Дуров).

Павла Дурова задержали почти сутки назад. Примерно такое же время Юлия не появляется в сети.

Юлия заходила в Telegram 25 августа в 00:48

Блогерша переехала в Дубай около двух лет назад, до этого она жила в Москве, сообщает Shot. Судя по соцсетям, девушка часто находится там, где и Павел Дуров.

Мама Юлии — предприниматель. Ранее она владела магазином детской одежды, блогерша не раз снималась в фотосессиях с вещами, которые продавала ее мама. Сейчас Юлия ведет соцсети на английском языке и часто выставляет фото из путешествий.

Павла Дурова арестовали, когда предприниматель в сопровождении телохранителя и женщины прибыл в страну из Азербайджана. Уточняется, что на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Дуров якобы не сотрудничал с французскими силовиками и стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, отмечают журналисты телеканала.

Читайте также по теме

ПО ТЕМЕ
Арест Задержание Дуров Павел Дуров Девушка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
25 августа 2024, 21:42
О спутнице Дурова. Лицо не обезображено интеллектом.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление