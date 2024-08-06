По миллиону за квадратный метр. Как выглядит дом в центре Москвы, где жил арестованный сенатор Савельев: фото

Сенатора Савельева арестовали 2 августа по подозрению в организации убийства Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU; Никита Путятин / MSK1.RU











В пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации в Москве задержали сенатора от Тульской области и члена партии «Единая Россия» Дмитрия Савельева. Его обвинили в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера за денежное вознаграждение.



Дмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в Нижнем Новгороде. В 90-е он занимался нефтяным бизнесом: возглавлял такие компании, как «Лукойл-Нижний Новгород», «Нефтехим» и «Транснефть». С 1999-го, на протяжении 17 лет, он заседал в Госдуме. С октября 2016 года был сенатором от Тульской области и до 2023 года входил в комитет Совета Федерации по бюджету.





MSK1.RU изучил антикоррупционную декларацию арестованного сенатора за 2021 год (последний год, когда чиновники были обязаны обнародовать свои декларации). По данным документа, Савельев заработал за год примерно 178 миллионов рублей , а его супруга — 60 миллионов . Это означает, что опальный политик в среднем зарабатывал 480 000 рублей в день . Также на него было записано 30 750 квадратных метров недвижимости, включая дом в Великобритании и квартиру в центре Москвы.



При этом на момент 2021 года Савельев не имел долей в коммерческих структурах, а из машин на него была записана только старенькая «пятерка» «Жигулей».



Антикоррупционная декларация Савельева за 2021 год Источник: council.gov.ru











Антикоррупционная декларация Савельева за 2021 год Источник: council.gov.ru











В распоряжении РИА Новости оказалась выписка из реестра недвижимости, подтверждающая то, что Савельев владеет квартирой в центре Москвы площадью 247,2 квадратного метра. А кадастровая стоимость такого жилья — более 242,7 миллиона рублей . Получается, почти миллион рублей за квадратный метр.



Сама квартира находится на «золотой миле» — в районе с самой дорогой недвижимостью, где в нулевых начали селиться звезды и крупные бизнесмены. Это — элитный ЖК «Курсовой, 8/2» всего в 400 метрах от храма Христа Спасителя.



Дом на «золотой миле», где находится квартира арестованного сенатора Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU













Вход в ЖК находится на охраняемой территории, огороженной забором.



Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU













Сотрудники охраны отказались давать комментарии корреспонденту MSK1.RU на тему того, приезжали ли на этот адрес представители силовых структур и связан ли этот дом с Савельевым. Не стала говорить про политика и охрана офисов, находящихся в этом же здании.



Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Согласно сайту объявлений по продаже недвижимости, в ЖК «Курсовой 8/2» на данный момент продаются 4 квартиры стоимостью от 120 до 166 миллионов рублей. При этом их площадь в два раза меньше, чем площадь квартиры Савельева.



Квартиры в ЖК «Курсовой 8/2» Источник: cian.ru









