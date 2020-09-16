Деньги или отдых? Выбираем лучшее время для отпуска в 2021 году

На прошлой неделе Минтруд подготовил проект постановления правительства — календаря, когда будем отдыхать и работать. И теперь можно смело планировать отпуск. Конечно, коронавирусные ограничения все еще остаются, но давайте будем оптимистами и представим, что скоро они будут позади. Тем более что работодатель все равно спросит, когда вы собираетесь отдыхать — график по закону нужно составить до конца года. Вместе с HR-экспертом мы составили календарь выгодного отпуска, изучайте и планируйте.
Отпускные счет любят
График отпусков по закону в компании должен быть утвержден до конца года. Многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают двигать отпуск даже потом, но делать это никто не обязан. Более того, согласовывать сроки и даты отпуска с сотрудниками работодатель в принципе не обязан. Поэтому есть организации, в которых приходится идти в отпуск тогда, когда отправят. Если вы работаете в такой, то никакой управы на вашего шефа нет — он все делает по закону.
Если же время отпуска вы можете выбрать и хотите отдохнуть выгодно, то сначала нужно определиться, что именно вы считаете выгодой.
— Можно отдохнуть с выгодой по оплате — получить максимально большую сумму отпускных. А можно — по количеству дней, взяв меньше дней отпуска, но проведя больше времени на отдыхе, — говорит HR-эксперт Ольга Новгородова.
Если же хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег вы получите. Поэтому самыми выгодными месяцами в году для этого будут апрель, июль, август, сентябрь и октябрь.
— Для самостоятельного расчета отпускных вам надо твердо знать одну цифру — средний заработок за день. Он считается по формуле: доход за предыдущий год делим на 12 (месяцев), а полученное число — на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Так вы получите сумму, которую вам заплатят за каждый день отпуска, — объясняет Новгородова.
Например, зарплата у вас 25 000 рублей, а значит, средний заработок за день — 853 рубля. За две недели отпуска вы получите 11 945 рублей, в каком бы месяце вы ни пошли отдыхать. Но остаются еще дни месяца, в которые вы будете работать, и вот от них-то и зависит, сколько вы в итоге получите.
— Отпуск в октябре — это 11 945 отпускных и зарплата 13 709, то есть 25 654 рубля — больше, чем вы бы получили в этот месяц без отпуска. А в январе — 11 945 и 5 645 — 17 590 рублей. То есть гораздо меньше, чем вы получили бы, отработав месяц без отпуска, — объясняет HR-специалист.
Лишь бы отдохнуть
Если вам важна в первую очередь не материальная выгода, а возможность провести больше времени на отдыхе, то есть несколько вариантов. Во-первых, отпуск нужно присоединять к официальным праздникам.
— Выходные, примыкающие к отпуску, не оплачиваются, зато отпускных дней получается чуть ли не в два раза больше. Традиционно самыми выгодными месяцами для более продолжительного отпуска являются январь и май, — советует Новгородова.
Есть и второй вариант — оформить отпуск, к примеру, с понедельника по пятницу, если вы работаете пятидневку. В итоге отдохнете вы 9 дней — вместе с выходными. В феврале, марте, июне и ноябре взять дни между праздничным и выходными.
Есть и другие методы получить дополнительные дни к отпуску. Например, сдать кровь. По закону донору крови полагается два дня отгула — день сдачи крови и день после него на восстановление.
Также на удлиненный отпуск имеют право:
- несовершеннолетние — 31 календарный день;
- инвалиды — 30 календарных дней;
- педагоги — 42 или 56 дней в зависимости от места работы;
- медработники из списка Минтруда — 36 рабочих дней;
- чиновники — 30 календарных дней;
- кандидаты и доктора наук — 36 и 48 дней соответственно;
- прокуроры, таможенники, силовики и судьи — 30 календарных дней;
- спасатели — от 30 до 40 суток в зависимости от стажа;
- люди, работающие с химическим оружием, — 49 или 56 календарных дней в зависимости от квалификации.
И еще одно: если вы заболели в отпуске, то не нужно думать, что так удачно совпало — есть время отлежаться. Берите больничный и дни, которые вы проболели, прибавятся к отпуску. И полечитесь нормально, и отдохнете.
А если я не хочу в отпуск?
Даже если вы считаете, что не устали, и хотите взять компенсацию вместо отпуска — вам ее не дадут. Основные четыре недели придется отгулять как положено или уволиться — при увольнении вам оплатят все неотгулянные дни. Компенсацию можно получить только за дополнительные дни отпуска, которые полагаются льготникам, педагогам, спасателям и прочим из списка выше.
Законом также установлено, что хотя бы раз в год нужно уйти отдыхать на две недели подряд. Что делать с остальными днями, решаете вы сами — можете пойти еще на две недели, а можете брать по 1–2 дня. Если же работодатель отказывает вам или еще каким-то образом нарушает ваши права, на него можно пожаловаться. Как именно это сделать, можно прочитать в этом материале.