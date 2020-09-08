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Нормально отдохнем только в январе: Минтруд определился с выходными и праздниками в 2021 году

Проект календаря должно утвердить правительство

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В мае будем отдыхать по три дня

В мае будем отдыхать по три дня

Минтруд подготовил проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. В этот раз календарь задержался — обычно он был не только готов, но и принят правительством уже в августе. Это связывали с коронавирусом. Ходили слухи, что из-за нерабочих дней в апреле этого года в следующем сократят новогодние праздники. Нет, не сократят. Отдыхать будем с 1 по 10 января.

— Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля, — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Получается, в 2021 году длинные выходные распределятся так:

Сохраните этот календарь, чтобы планировать отпуска и поездки на дачу

Сохраните этот календарь, чтобы планировать отпуска и поездки на дачу

В Минтруде уточнили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов. Сейчас проект должен пройти этап общественного обсуждения, после чего документ будет принят правительством.

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