«Кошку одолжили у соседей». Спасатели рассказали, как снимали ролик, залетевший на миллион просмотров

Парню 26 лет Источник: предоставлено собеседником 116.RU

Все мы представляем, как работают сотрудники МЧС на пожаре или аварии. А чем они занимаются между спасением людей? Сейчас узнаете. Корреспондент 116.RU поговорила с пожарным из спасательной части Высокогорского района Татарстана, чей смешной ролик набрал почти полтора миллиона просмотров и больше 140 тысяч лайков.

Видео в соавторстве выложили сразу несколько спасателей. Мы поговорили с одним из них.

Источник: Раиль Вафин / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

«Начальник похвалил»

Нашего героя зовут Раиль Вафин, ему 26, он работает пожарным уже 7 лет.

— Пришел я в эту профессию в августе 2019 года. В мои обязанности входит тушение пожаров, спасение людей, ликвидация последствий ДТП, содержание в исправном состоянии техники и оборудования, несение службы во внутреннем наряде караула, — перечислил Раиль.

Источник: Городские медиа

Блогером спасатель становиться не собирался — так вышло:

— Нас просто попросили снять поздравительное видео ко Дню пожарной охраны (30 апреля).

Как сразу оговорился наш собеседник, идею придумала не сама команда, а сотрудница администрации района, но пожарные тут же согласились на авантюру. Всё сняли за пару дублей — подошли к делу со всей душой.

В видео ребята показали свою «работу»: кто-то печатает на компьютере, другие готовятся к выезду, «крутят руль», «заматывают шланги». Раиль, кстати, в ролике показывал «форму и спортивную форму». А под конец ребята сделали ход конем — засветили кошку. Правда, как уточнил наш собеседник, кошка не их: одолжили у соседей специально для съемок.

Источник: предоставлено собеседником 116.RU

По словам Раиля, он вообще не ожидал, что видео станет таким популярным.

— Такого количества просмотров вообще не ожидал. Пришел домой после смены, просто решил закинуть в соцсеть и лег спать. А когда проснулся — удивился: столько просмотров и приятных комментариев! — улыбается пожарный.

Источник: Раиль Вафин / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) Источник: Раиль Вафин / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас у ролика уже 1,4 миллиона просмотров — немудрено, что парня начали узнавать на улице. А начальник похвалил всю команду.

— Он очень удивился такому количеству просмотров, лайков и комментариев. Сказал, что мы молодцы, — улыбается сотрудник МЧС.

Источник: предоставлено собеседником 116.RU

Теперь Раиль — восходящая звезда соцсети. Подписчиков у него пока немного, всего полторы тысячи. Но начало положено — парню нравится показывать людям свою работу.

— Ролики начали снимать только недавно, стараемся снимать все выезды, но пока не всегда получается. Но мы будем стараться, — улыбается начинающий блогер.

Запрета на съемку на работе у пожарного нет. А камеру он крепит прямо на каску — чтобы не мешала.

Видео набрало около 12 тысяч просмотров Источник: Раиль Вафин / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

«Этой зарплаты хватает, пока у тебя нет семьи и детей»

На странице Раиля — несколько видео, как он спасает людей из огня. И ролик о том, что у его горячо любимой работы, которой он предан всей душой, есть один существенный минус. Зарплата. Платят пожарному 28 тысяч рублей в месяц. И это не опечатка — всего на 10 с небольшим тысяч больше прожиточного минимума.

Зарплата — обнять и плакать Источник: Раиль Вафин / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

— Есть надбавки раз в квартал, переработки оплачивают. Конечно, хотелось бы чуть побольше. Этой зарплаты хватает, пока у тебя нет семьи и детей, — рассказал пожарный.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана», на 19 июня в России зарегистрировано 154 лесных пожара. Общая площадь — 123 836 гектаров. На тушении было задействовано 4323 человека, 234 единицы техники, 53 воздушных судна. Сильнее всего горят Красноярский край, Томская, Иркутская и Амурская области, Республика Саха (Якутия).

По словам Раиля, держаться помогают хороший коллектив и адреналин. Это перекрывает все риски, с которыми он сталкивается постоянно, — травмы, опасные вызовы, тяжелые нагрузки. А деньги… Ну, иногда парень берет подработки.

Источник: Раиль Вафин / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)