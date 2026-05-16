«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране

Крупные сокращения персонала продолжаются в России уже больше полугода. В период экономической нестабильности работодатели стараются оптимизировать расходы, чтобы сохранить бизнес.

При этом далеко не все предприниматели ведут себя честно с сотрудниками, которых решили сократить. HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова рассказала E1.RU, на что можно рассчитывать при увольнении. Подробности — в ее авторской колонке.

Ольга Новгородова Сфера кадров HR-директор Личный сайт

По неподтвержденной статистике — я просто не знаю, кому в этих расчетах можно доверять, — с начала года в России было сокращено и уволено 202 тысячи человек.

И это только начало.

Я бы не сказала, что это страшно: работа в стране есть, возможно, не такая оплачиваемая, возможно, не такая любимая — но есть. Если не ныть и не жалеть себя, то ее достаточно. Но при этом сокращения бывают отвратительные, незаконные, наглые, нечестные, рассчитанные на незнание или на неумение сотрудников отстаивать свои права.

Запоминаем, ребята:

вам должны предложить другую вакансию в компании, если она имеется, а уж вы решаете, соглашаетесь вы на нее или нет;

принуждение «уходи по собственному желанию» незаконно;

сокращать беременных, женщин с ребенком до трех лет, одиноких матерей с ребенком до 14 лет, единственных кормильцев несовершеннолетних детей нельзя;

о сокращении вас должны предупредить строго за два месяца, и эти два месяца вы должны хорошо делать свою работу и получать привычную зарплату;

если вы не устроились на работу в последующие два месяца и встали на учет в службу занятости, то компания должна выплатить вам еще два оклада;

конечно же, [должна быть компенсация за] неиспользованный отпуск;

если вы согласились уйти до истечения двухмесячного срока, то вам должны выплатить средний заработок за эти два месяца.

Можно получить пособие по безработице от службы занятости, оно назначается после десяти дней с момента постановки на учет. Его размер зависит от стажа.

Поэтому, уважаемые работодатели, а особенно неуважаемые: имейте в виду, что запугивать, угрожать, заставлять людей уходить из компании без компенсаций — недостойно, незаконно и чревато. Я лично помогу каждому, кого вы пытаетесь запугать и обмануть. Пробуйте договориться — это честнее.