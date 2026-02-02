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Работа Кому грозят сокращения и увольнения в 2026 году: что нужно знать, чтобы не потерять работу

Кому грозят сокращения и увольнения в 2026 году: что нужно знать, чтобы не потерять работу

Рассказываем, кого ищет бизнес

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К снижению продуктивности ведет выгорание на работе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК снижению продуктивности ведет выгорание на работе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К снижению продуктивности ведет выгорание на работе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2026 году под сокращение могут попасть сотрудники, которые проводят на рабочем месте больше всего времени. О таком исходе предупредил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Кого будут увольнять, а кого нанимать 

«Если вы способны за короткий срок создать больше „деталей“, чем ваши коллеги, значит, вы эффективнее и вряд ли вас сократят. В то время как те, кто проводит дни и ночи на рабочем месте, но не приносит ощутимых результатов, рискуют остаться за бортом», — объяснил эксперт.

По его словам, в условиях жесткой конкуренции бизнес будет ценить не количество проведенных в офисе часов, а эффективность и умение управлять временем. Быханов в интервью «Газете.Ru» отметил, что, согласно исследованиям, 85% работников испытывают выгорание от бессмысленной гонки, что ведет к снижению продуктивности.

Помимо эффективности, критически важными станут «мягкие навыки» (soft skills). К ним относятся умение работать в команде, гибкость и способность адаптироваться к переменам, а также эмоциональный интеллект. 

«Те, кто сочетает в себе высокую продуктивность и эти развитые soft skills, вряд ли потеряют работу в этом году, поскольку такие сотрудники имеют максимальную ценность для бизнеса», — констатировал HR-эксперт.

Как остаться востребованным

Быханов дал практические рекомендации. Он советует, садясь за рабочее место, фокусироваться только на задачах. 

«Если вы сели за рабочий компьютер, работайте, нужен перерыв — вставайте и выходите из кабинета», — посоветовал он.

Чтобы на собеседовании подчеркнуть свою эффективность и не прослыть «просиживателем штанов», эксперт рекомендует использовать конкретные формулировки. Например:

  1. «Я стремлюсь к тому, чтобы каждая минута моего рабочего времени была использована с максимальной пользой».

  2. «Моя цель — не просто присутствовать на рабочем месте, а приносить реальную пользу компании».

  3. «Я горжусь тем, что могу совмещать высокую продуктивность с умением работать в команде».

Он подчеркнул, что в мире, где ценится результат, такие фразы будут вашим козырем. Быть просто трудоголиком — уже не путь к успеху, резюмировал Быханов.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Работа Сокращение Увольнение Трудоголизм
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Комментарии
7
Гость
2 февраля, 22:31
Летела ракета - упала в болото, какая зарплата - такая работа.
Гость
2 февраля, 15:21
Бред сивой каурки.
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Гость
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