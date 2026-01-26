НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Работа Кризис-2026 Россияне боятся увольнений, даже когда работать просто некому. Почему?

Россияне боятся увольнений, даже когда работать просто некому. Почему?

На рынке труда складывается парадоксальная ситуация

280
Работы предлагают много, а достойной мало? | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUРаботы предлагают много, а достойной мало? | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Работы предлагают много, а достойной мало?

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Если верить опросу Kp.ru, то 67% работающих россиян боятся увольнений. Почти половина из них (45%) не верит, что в случае потери работы сможет быстро найти новую. Спокойно к возможному увольнению относится лишь каждый пятый из опрошенных (22%). Остальные живут в режиме постоянного внутреннего напряжения: даже лояльные сотрудники, даже те, кто годами «на хорошем счету», даже те, кто внешне демонстрирует уверенность и вовлеченность.

Эти цифры выглядят парадоксально. Основатель и президент Superjob Алексей Захаров в беседе с MSK1.RU заявил, что опросы, проведенные его порталом, рисуют прямо противоположную картину: «Абсолютное большинство людей сейчас совершенно не боится увольнений. Да, увольнение — это стресс, но люди уверены, что они очень быстро найдут себе работу».

«Пожилые уйдут, а молодые не придут»

Захаров объясняет это общей ситуацией на рынке труда, для которой главный тренд — это физическое сокращение трудоспособного населения. В результате, говорит эксперт, работодатели продолжают снижать квалификационные требования, а платить вынуждены всё больше.

«Если бы такое исследование сделали лет 15 назад, я бы сказал: да, тогда страх понятен. Сейчас бояться увольнения странно. Люди ведут себя смелее с работодателями и понимают: если компания обо мне не заботится, я завтра найду новую работу. Требования снижаются, работодатели проявляют больше гибкости, предлагают гибкие графики, стараются удерживать старшее поколение, потому что понимают: пожилые уйдут, а молодые не придут. Их просто нет», — рисует крайне невеселую картину Захаров.

Ажиотаж на рынке труда снижается

Другие опрошенные MSK1.RU эксперты более оптимистичны. Скажем, HR-эксперт, карьерный консультант Кристина Лебедева наблюдает, что рынок труда в России переживает не спад… а трансформацию.

«Российскому рынку труда грозит не кризис в традиционном понимании, а болезненная, но необходимая трансформация. Эпоха, когда ценность сотрудника определялась фактом присутствия в штате, заканчивается. Наступает время осмысленной производительности. Акцент смещается с лозунга „удерживать работника любой ценой“ к стратегии „работать эффективнее и осмысленнее“», — говорит Лебедева.

По ее наблюдениям, с начала 2025 года планы по найму и повышению зарплат становятся умереннее, динамика вакансий и резюме на HR-сайтах указывает на снижение ажиотажа.

«Бизнес, столкнувшись с дорогим и дефицитным наймом, теперь решает проблему иначе — через инвестиции в технологии и перестройку внутренних процессов», — объясняет консультант.

Она делится советами для сотрудников, которые хотят сохранить рабочее место: предлагайте идеи по улучшению процессов в вашей зоне ответственности, освойте смежные навыки (например, базовый анализ данных, автоматизацию отчетов) и открыто обсудите с руководителем свою эффективность.

«Так много разговоров о выгорании»

А что думают сами работодатели из разных сфер? MSK1.RU опросил и их. Так, советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева размышляет: «Экономика меняется быстрее, чем успевают адаптироваться люди: автоматизация, ИИ, новые требования к навыкам создают фон хронического стресса. Поэтому люди чаще говорят о тревоге, усталости и неуверенности, чем о реальных массовых увольнениях. Когда человек не понимает, что будет с его профессией через год-два, он начинает вести себя осторожнее: откладывает смену работы, боится просить повышения, хуже воспринимает любые изменения внутри компании».

Член совета директоров «Сибирского делового союза» и компании «Азот» Анастасия Горелкина тоже считает, что ситуация на рынке труда сейчас стабилизировалась. И это позволяет людям думать не о выживании, а о качестве жизни.

«Сегодня так много разговоров о выгорании, балансе и комфорте не потому, что рынок рушится, а потому, что он стабилен настолько, что люди могут позволить себе думать шире», — делится наблюдениями топ-менеджер.

В общем, оценка рынка труда зависит от «оптики» эксперта: одни говорят о стабильности, другие — о застое. Как ни назови, но ситуация понятна: роста не наблюдается.

А вы боитесь увольнения?

Да
Нет
Не знаю
Дмитрий Капустин
