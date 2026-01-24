«Надежность и ответственность»: где в Ярославской области востребованы сотрудники старше 50 лет

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали, в каких отраслях востребованы сотрудники старше 50 лет в Ярославской области. По информации специалистов, за 2025 год работодатели региона отправили более 120 тысяч приглашений соискателям 51-60 лет.
«С возрастом люди чаще ищут стабильные, предсказуемые и менее физически сложные виды деятельности. При этом многие не ограничиваются привычными профессиями — осваивают цифровые инструменты, проходят переобучение и успешно адаптируются к новым требованиям рынка. Работодатели, в свою очередь, все чаще отмечают надежность, ответственность и лояльность соискателей старшего возраста», — пояснили в hh.ru.
Кстати, по данным опроса hh.ru, который проводился в сентябре 2025 года, около 60% российских работодателей выделяют дополнительные дни отдыха для пенсионеров, имеют корпоративную пенсионную программу, предоставляют дополнительное медицинское обследование. Некоторые компании предлагают расширенный пакет ДМС или соцпакет для возрастных сотрудников.
В каких сферах в Ярославской области охотно берут работников от 50 лет:
рабочий персонал;
транспорт, логистика, перевозки;
продажи, обслуживание клиентов;
домашний, обслуживающий персонал;
производство и сервисное обслуживание.
Мы также публиковали аналитику по вакансиям для пенсионеров на «Авито».