Можно пойти с 14 лет: куда берут работать подростков в Ярославской области

Аналитики назвали сферы, в которых востребованы услуги школьников

207
Где в Ярославской области берут на работу подростков

Аналитики сервиса Hh.ru рассказали, в каких сферах в Ярославской области подросткам чаще всего предлагали подработку. Специалисты привели данные за 2025 год.

По данным Hh.ru, за прошедший год в топ-5 сфер с наибольшим количеством вакансий для подростков в Ярославской области вошли:

  • «Продажи, обслуживание клиентов» (20,6 тысячи предложений);

  • «Розничная торговля» (8,7 тысячи предложений);

  • «Домашний, обслуживающий персонал» (7,5 тысячи предложений);

  • «Транспорт, логистика, перевозки» (7 тысяч предложений);

  • «Административный персонал» (5 тысяч предложений).

«Наиболее востребованные мягкие навыки у молодых соискателей — ответственность, пунктуальность и работа в команде. Среди жестких или профессиональных навыков — умение оформлять заказы, доставлять товары, ориентироваться по карте. Всё чаще работодатели отмечают интерес к кандидатам, уже имеющим опыт стажировки или участия в школьных проектах: это сигнал готовности к самостоятельности и дисциплине», — рассказали аналитики.

Как рассказали аналитики, подростки чаще ищут работу в сферах, где не нужно высшее образование, а начальство предлагает гибридный формат.

«Согласно Трудовому кодексу РФ, подростки в возрасте 14-16 лет могут осуществлять трудовую деятельность не только во время каникул, но и в учебный год в свободное от занятий время. При этом, если несовершеннолетний совмещает учебу с работой, продолжительность его рабочего времени не должна превышать половины нормы, установленной для взрослых: для работников младше 16 лет это 12 часов в неделю», — рассказали в Hh.ru.

Ранее специалисты называли высокооплачиваемые вакансии для ярославцев без опыта. По данным аналитиков, работодатели предлагают выплаты от 100 тысяч рублей.

Как вы считаете, должны ли подростки работать?

Да, пусть привыкают к ответственности и развивают финансовую грамотность
Нет, их дело — учиться. А работа будет отвлекать от уроков
Напишу в комментариях
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Рекомендуем