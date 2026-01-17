До 195 тысяч в месяц: названы высокооплачиваемые вакансии для ярославцев без опыта

В «Авито Работе» рассказали, где ярославцам без опыта готовы платить хорошие деньги Источник: Артем Бауман / 76.RU

Высокооплачиваемые вакансии чаще предлагают специалистам с профильным образованием и опытом. Но некоторые работодателями готовы платить внушительные суммы кандидатом, не имеющим стажа в выбранной специальности. Эксперты платформы «Авито Работа» представили подборку актуальных вакансий с зарплатными предложениями от 100 000 рублей для соискателей без опыта из Ярославской области.

Сварщик

В описании вакансии отмечено, что на это место может претендовать соискатель без профильного опыта. Работать придется на строительстве яхтенного причала. Начинающему специалисту обещают оплату в размере 3400-5000 рублей в день или до 195 000 рублей в месяц. Компания также предлагает трехразовое питание и компенсацию проезда к месту работы, доплаты за сложные погодные условия и возможность карьерного роста до бригадира.

Барбер

На вакансию парикмахера в сети барбершопов с зарплатой до 180 000 рублей тоже готовы принять новичка без опыта. Компания обещает постоянный поток клиентов, наставническую поддержку, повышение квалификации за счет работодателя, карьерные перспективы и возможность согласовать индивидуальный график работы.

Инженер-технолог

Вакансия инженера-технолога, на которую приглашают ярославцев, рассчитана на работу на производственном предприятии в городе Королеве Московской области. Компания ждет в команду кандидатов без опыта с высшим техническим образованием, в том числе студентов старших курсов. Работодатель предлагает оплату до 130 000 рублей, полис ДМС, обучение и карьерный рост, а также разные варианты проживания: служебная гостиница, компенсация аренды жилья или корпоративная ипотека.

Водитель

Водитель категории В на личном авто требуется для достaвки товapoв из сетевых гипеpмаpкeтов и ресторанов. Опыт не обязателен. Кандидату обещают зарплату 120-150 тысяч на руки, комплексную поддержку и удаленное решение вопросов без визитов в офис.

Повар

Повара без опыта готовы взять на работу в гипермаркет в Ярославле. Всему обещают обучить с нуля. Задачей сотрудника станет изготовление полуфабрикатов и готовых блюд. Работать можно по графику 2/2 или 5/2. Также возможна подработка. Зарплата составит до 106 тысяч рублей.