Кадровый вопрос решают ИИ и плохие эйчары? Найти работу через интернет стало очень сложно: как теперь искать вакансии

В интернете всё чаще жалуются на то, что найти работу онлайн стало труднее. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В последнее время тишина после публикации резюме на сервисах онлайн-рекрутинга для многих стала нормой. Люди в интернете всё чаще стали жаловаться, что не могут подолгу найти подходящую работу, чаще всего им не удается дойти даже до собеседования. Почему так происходит и как искать работу по-новому, разбиралась корреспондент NGS.RU Кристина Келлер.

(Не)эффективная автоматизация

Маша ищет работу на онлайн-платформе уже пятый месяц. Сначала она откликалась на то, что ей нравилось и подходило по способностям, навыкам. Но после кучи отказов, так и не дойдя до этапа собеседования, девушка отчаялась и начала отправлять отклики на все более-менее подходящие вакансии. Снова безрезультатно.

Почему же так происходит? Одной из главных причин, по мнению руководителя HR Tech-направления сервиса WinWork Умы Аюбовой, является автоматизация, которую ввели онлайн-платформы. Теперь работодателю не нужно читать каждое резюме, за него это делает система: нейросеть фильтрует каждую анкету на первом этапе. Если в резюме нет ключевых слов, то отклик вы не получите. В результате у соискателя нет даже шанса дойти до реального работодателя, ведь ИИ, который используется в таких сервисах, не всегда учитывает нюансы опыта и квалификации, а лишь ищет совпадения.

«Ваше резюме, каким бы идеальным оно ни было, оказывается одним из сотен в цифровой стопке. Алгоритмы заточены под поиск ключевых слов, а не под распознавание потенциала, творческого склада ума или нестандартного карьерного пути. Вы не управляете процессом, а лишь надеетесь, что вашу анкету заметят. И эта позиция проигрышна», — утверждает Анастасия Курникова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner.

Исчез эффект «случайной удачи»

Пресс-секретарь Hh.ru Лилия Эсауленко в разговоре с редакцией подтвердила, что платформа использует нейросети, чтобы упростить работодателям поиск сотрудников.

«Задача технологических решений, которые внедряет HeadHunter, — снять с рекрутера рутину и вернуть ему время для общения с людьми».



Искусственный интеллект снимает с HR-специалиста ряд задач, таких как скрининг резюме, первичное общение и составление вакансий. Так время на общение с теми, кто прошел фильтры, увеличивается. За человеком остаются все последующие этапы, связанные с оценкой резюме, мягких навыков и прочих тонких моментов.

«Ровно с этой целью мы запустили в 2025 году AI-ассистент для рекрутеров на базе большой языковой модели. Его задача — автоматизировать ключевые этапы найма. Сервис сейчас работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей. В число пилотных регионов, где доступен ИИ-помощник, вошла в том числе Новосибирская область. Здесь более пятидесяти компаний первыми получили доступ к новому цифровому инструменту, и это 3% от всех компаний в РФ, участвующих в „пилоте“. ИИ-помощник позволяет автоматизировать самые трудоемкие этапы поиска кандидата: создание вакансии, отправку приглашения, разбор откликов и ведение первичного общения», — рассказали редакции НГС в компании Hh.ru.

Почему же тогда пользователям кажется, что сервис «не работает»? Независимые эксперты утверждают — потому что исчез эффект «случайной удачи».

Маша вспоминает, что раньше работу найти было легче. В чатах она общалась с живыми людьми, чаще созванивалась. Сейчас ей отвечают только роботы и в основном отказывают.

Роботы появились тогда, когда рынок стал перегружен и конкуренция возросла. Для примера, только в Новосибирской области за 2025 год в среднем на одну вакансию приходится 6,4 резюме. Для сравнения: в 2024-м было 3,2 резюме на вакансию.

Найти работу сварщику легче, чем маркетологу

Рабочие профессии очень востребованы в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По статистике, которую предоставил NGS.RU HeadHunter, уровень конкуренции в разных профобластях различается. Тех, кто хочет «беловоротничковую» вакансию, значительно больше, чем тех, кто ищет работу в медицине или производстве.

Главной причиной многочисленных отказов кандидатам платформа называет несоответствие навыков и квалификации ищущих с требованиями вакансий.

Порочная школа управления человеческими ресурсами

Собеседование не должно быть экзаменом Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Наконец, Машу приглашают на собеседование, на должность менеджера по продажам. Улыбчивая женщина во время видеозвонка рассказывает об условиях, зарплате и обязанностях новой сотрудницы. Маша, счастливая, соглашается на все условия и выходит на новую работу. Но проходит месяц, адаптация на новом месте проходит тяжело, оказывается, что и зарплата гораздо меньше, чем ей обещали, а переработок слишком много. Маша грустит: нужно снова искать работу.

Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой считает, что проблемы с устройством на работу возникли не только из-за роботизации платформ, но и из-за самих эйчаров.

«По нашим наблюдениям, в России сложилась очень порочная школа управления человеческими ресурсами. Изучая опыт Германии, Сингапура, Дании и других развитых стран, мы видим, что там кадровики очень щепетильно относятся к работе с персоналом: к воспитанию профессионалов, поддержке работников, к поддержанию у сотрудника чувства уверенности, к постоянным инвестициям в переподготовку, повышение квалификации, к работе над моральным состоянием коллектива. У нас этого нет в принципе».

Профсоюз проводил собственные исследования: оценивал, как работают кадровые агентства, когда ищут кандидатов на массовые вакансии, такие как менеджер по продажам или работник на склад. И вот к какому выводу пришли эксперты.

«Порой по своему подходу они напоминают вербовщиков, наемников в армии средневековых королей. Кажется, их главная задача — выбрать человека, который ни в чем не разбирается, ввести его в заблуждение насчет условий, а если соискатель начинает задавать профессиональные вопросы, то моментально отсеять. Выбирают тех, кто моложе, с меньшим опытом, с кем можно договориться на меньшую зарплату. Это не психология самих кадровиков или рекрутеров, это психология работодателя. Одно цепляется за другое: работодатель не ценит работников».

Чтобы избежать ситуации, в которую попала Маша, Алексей советует искать узкую стезю и развиваться в ней как специалист. Если пока такого направления нет, то идите в гибкую занятость. Выбирайте массовые направления, такие как курьер или таксист, к примеру.

«Когда вы приобретаете узкоспециализированные навыки в гибкой занятости или по трудовому договору, вы становитесь профессионалом. Массовая платформенная занятость может стать подушкой безопасности: она гарантирует, что, пока вы ищете работу, вы не умрете с голода, и заработки там могут быть достаточно высокими. А параллельно можно постоянно повышать свой профессиональный уровень», — советует Алексей Неживой.

По тому, как работает эйчар, можно понять, как начальник относится к подчиненным в конкретной компании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ищем работу по-новому

Маша уволилась. Но теперь она понимает, что ей нужна не просто работа, а что-то надежное и подходящее. Но как найти такую работу?

Для начала переписываем резюме правильно. Эксперты советуют воспринимать его как продающий текст, каждый пункт в опыте должен отвечать не на вопрос «что я делал?», а на «чего я достиг?». Маша — маркетолог. Вместо того чтобы написать «отвечала за социальные сети», она пишет «увеличила вовлеченность аудитории на 60% за полгода».

«Перестаньте использовать кнопку „Откликнуться“ как спам-рассылку. Откликаясь, всегда пишите сопроводительное письмо. Но не шаблонное, а такое, где вы связываете свой конкретный опыт с болью или целью компании, указанной в вакансии. Это сразу ставит вас на уровень выше», — советует Анастасия Курникова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner.

Кроме того, отправляйте резюме напрямую в компании по электронной почте. Приходите на встречи лично или пишите эйчарам напрямую в соцсети или мессенджеры. Так вам выпадет шанс пообщаться с реальным человеком, и, возможно, найти работу мечты.

Но не стоит останавливаться на одних только онлайн-платформах. Специалисты в один голос уверяют: если хотите хорошую должность, то нужно выходить из тени и прокачивать экспертность. Активно вести соцсети, взаимодействовать со СМИ, комментируя журналистам темы из своей области, выступать в роли спикера на конференциях и собирать портфолио с успешными кейсами.

Попав на собеседование, старайтесь «отключить» чувство, будто вы на экзамене. Собеседование — способ понять подходит ли соискатель работодателю и наоборот. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы, конкретизировать условия и рассказывать о себе.