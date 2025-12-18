Каждый может взять дополнительный отпуск — и начальник ничего не скажет. Главное условие

Работающие россияне имеют законное право на дополнительный отпуск в связи с заключением брака. Согласно действующему законодательству, работодатель не может отказать в предоставлении до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.
Как получить отпуск
Для оформления свадебного отпуска сотруднику необходимо:
Написать письменное заявление на имя руководителя;
Дождаться решения работодателя;
При необходимости предоставить подтверждающие документы.
Правовые основания
Данная норма закреплена в статье 128 Трудового кодекса РФ. Помимо регистрации брака, работодатель обязан предоставить отпуск:
Сотрудникам при рождении ребёнка;
Работающим инвалидам;
В случае смерти близких родственников.
Важно помнить, что продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем. При этом в случаях, предусмотренных законом (включая регистрацию брака), работодатель обязан предоставить отпуск на указанный срок.
Лучше заранее уведомлять руководство о планируемом отпуске, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия.