Каждый может взять дополнительный отпуск — и начальник ничего не скажет. Главное условие

Каждый может взять дополнительный отпуск — и начальник ничего не скажет. Главное условие

Рассказываем, как получить дни для отдыха

Оформить отпуск необходимо заранее

Работающие россияне имеют законное право на дополнительный отпуск в связи с заключением брака. Согласно действующему законодательству, работодатель не может отказать в предоставлении до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.

Как получить отпуск

Для оформления свадебного отпуска сотруднику необходимо:

  • Написать письменное заявление на имя руководителя;

  • Дождаться решения работодателя;

  • При необходимости предоставить подтверждающие документы.

Правовые основания

Данная норма закреплена в статье 128 Трудового кодекса РФ. Помимо регистрации брака, работодатель обязан предоставить отпуск:

  • Сотрудникам при рождении ребёнка;

  • Работающим инвалидам;

  • В случае смерти близких родственников.

Важно помнить, что продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем. При этом в случаях, предусмотренных законом (включая регистрацию брака), работодатель обязан предоставить отпуск на указанный срок.

Лучше заранее уведомлять руководство о планируемом отпуске, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия.

На сегодняшний день многие российские компании еженедельно предоставляют дополнительные выходные дни. А некоторые начинают предоставлять дополнительные отпуска. Называются простои. И со временем таких становится всё больше.
