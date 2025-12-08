НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Работа «Люди, как белки в колесе»: в Госдуме хотят предоставить работникам дополнительный выходной. Подробности

«Люди, как белки в колесе»: в Госдуме хотят предоставить работникам дополнительный выходной. Подробности

Рассказываем, кому именно планируют предоставить дни для отдыха

229
Выходные можно будет копить | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВыходные можно будет копить | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Выходные можно будет копить

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуме выступили с инициативой предоставить родителям с двумя и более несовершеннолетними детьми дополнительные выходные дни. Об этом сообщил депутат Леонид Слуцкий. Рассказываем, что предлагают законодатели.

Согласно предложенным изменениям в трудовое законодательство, родители смогут получать один дополнительный оплачиваемый выходной день каждые три месяца. Для получения выходного достаточно будет подать письменное заявление работодателю.

«Также на усмотрение семьи можно будет накопить четыре таких дня в течение года и организовать себе и своим близким мини-отпуск», — отметил Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Помимо этого, документ предлагает сократить рабочую неделю до 39 часов для всех работников, воспитывающих детей до 18 лет. По словам Леонида Слуцкого, инициатива направлена на решение ключевой проблемы работающих родителей — нехватки времени для решения бытовых вопросов.

«Все несрочные, но важные дела откладываются в долгий ящик до следующего отпуска или длинных выходных. Люди, как белки в колесе, носятся между ворохом рабочих задач и ежедневным валом рутинных домашних обязанностей. И где взять хотя бы час на что-либо еще решительно непонятно», — прокомментировал депутат.

Действительно, многим родителям знакома эта ситуация: нужно отвезти ребёнка к врачу, помочь с домашним заданием, заняться семейными делами — а времени катастрофически не хватает. Новый законопроект призван решить эту проблему.

Авторы документа считают, что новые меры позволят родителям эффективнее совмещать профессиональные обязанности с семейными, уделять больше времени воспитанию детей и решению бытовых вопросов.

Как вы относитесь к этому предложению?

Отлично! Родителям действительно не хватает свободного времени
Нужно давать такие выходные не только родителям с двумя детьми, но и семьям с одним ребенком
Я тоже хочу выходной! Пусть дают всем
Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Выходной Работа Семья
Гость
19 минут
Очередной пустой трёп.
