Ярославская область оказалась в конце рейтинга по перспективности трудоустройства

Ярославская область заняла 67 место в рейтинге перспективности по уровню трудоустройства среди других регионов России. Такие данные приводят аналитики hh.ru за третий квартал 2025 года.
«Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько среда в регионе сбалансирована и ориентирована на качество жизни, — все это делает регион привлекательным для долгосрочного трудоустройства и построения карьеры», — уточнила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.
В Ярославской области медианная предлагаемая зарплата составляет 68 тысяч рублей, что почти в четыре раза превышает прожиточный минимум — 17 733 рубля. При этом согласно методологии рейтинга, учитывается не только уровень доходов, но и их соотношение с расходами, уровень безработицы и доля соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри региона. Поэтому при учете всех факторов Ярославская область в рейтинге регионов расположилась в конце списка — на 67 месте из 78.
Медианная зарплата — сумма, которая делит всех работающих на две части: половина работников с зарплатой выше данной суммы, другая — ниже. Это значение показывает, сколько примерно зарабатывает обычный работник. В то время как средняя зарплата рассчитается как среднее арифметическое.
По данным hh.ru, медианная зарплата по Ярославской области по итогам третьего квартала составила 68 тысяч рублей. Губернатор Михаил Евраев ранее сообщал, что за первое полугодие 2025 года средняя зарплата ярославцев выросла до 71 тысячи рублей (в 2024-м — 64 566 рублей).
Лидерами рейтинга в Центральном федеральном округе стали Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Калужская и Курская области. В целом, в тройку самых перспективных регионов по трудоустройству вошли Республика Татарстан, Забайкальский край и Амурская область.
«Первые места рейтинга заняли регионы, которые предлагают не максимальные зарплаты в абсолютном выражении, а их удачное сочетание с низкой стоимостью жизни, социальной стабильностью и низким уровнем безработицы. Это демонстрирует, что для соискателей важна комплексная надежность трудоустройства», — уточнили аналитики hh.ru.
