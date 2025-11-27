Ярославская область оказалась в конце рейтинга по перспективности трудоустройства

Ярославская область заняла 67 место в рейтинге перспективности по уровню трудоустройства среди других регионов России. Такие данные приводят аналитики hh.ru за третий квартал 2025 года.

«Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько среда в регионе сбалансирована и ориентирована на качество жизни, — все это делает регион привлекательным для долгосрочного трудоустройства и построения карьеры», — уточнила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

В Ярославской области медианная предлагаемая зарплата составляет 68 тысяч рублей, что почти в четыре раза превышает прожиточный минимум — 17 733 рубля. При этом согласно методологии рейтинга, учитывается не только уровень доходов, но и их соотношение с расходами, уровень безработицы и доля соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри региона. Поэтому при учете всех факторов Ярославская область в рейтинге регионов расположилась в конце списка — на 67 месте из 78.