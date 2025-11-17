Оторвут с руками: в Ярославской области назвали самые востребованные профессии

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Публикуем топ сфер, где открыто больше всего вакансий

Аналитики hh.ru назвали сферы, в которых открыто больше всего вакансий в Ярославской области.

«В октябре работодатели открыли свыше 15,7 тыс. вакансий. Наиболее востребованным за последний месяц оказался рабочий персонал — для них работодатели открыли 2,5 тыс. вакансий или 16% от общего числа предложений в регионе», — отметили в hh.ru.

На втором месте по спросу — специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», на третьем — «Производство, сервисное обслуживание».

Соискатели же, в свою очередь, больше всего интересовались работой в сферах «Домашний, обслуживающий персонал», «Наука, образование», «Добыча сырья», «Розничная торговля», «Закупки», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи, обслуживание клиентов».

Средняя предлагаемая зарплата в Ярославской области по итогам октября составила 65 тыс. рублей, что на 1% больше, чем месяц назад.

Топ-10 профобластей с наибольшим количеством вакансий в Ярославской области:

  1. Рабочий персонал — 2,5 тыс. вакансий;

  2. Продажи, обслуживание клиентов — 2 тыс. вакансий;

  3. Производство, сервисное обслуживание — 1,7 тыс. вакансий;

  4. Строительство, недвижимость — 1,5 тыс. вакансий;

  5. Транспорт, логистика, перевозки — 1,4 тыс. вакансий;

  6. Розничная торговля — 1, 2 тыс. вакансий;

  7. Домашний, обслуживающий персонал — 1 тыс. вакансий;

  8. Туризм, гостиницы, рестораны — 0,7 тыс. вакансий;

  9. Административный персонал — 0,5 тыс. вакансий;

  10. Медицина, фармацевтика — 0,4 тыс. вакансий.

Гость
58 минут
Зарплаты озвучьте на эти должности. На оплату счетов и за еду работать все меньше желающих и в этом я поддерживаю молодежь. Нужно ценить себя и уважать. Работать то большинство готовы но за хорошие деньги. Что бы взять ипотеку , позволять себе качественную еду , иногда посещать мероприятия и рестораны, а так же в отпуск заграницу.
Гость
53 минуты
Ищут ищут, их вакансии годами висят . Вот когда вы начнёте ценить рабочих тогда и закроете кадровый дефицит. Кладовщики , строители и рабочие производств должны получать от 100 тысяч при 40 часов в неделю. Задумайтесь.
