Оторвут с руками: в Ярославской области назвали самые востребованные профессии

В Ярославской области назвали сферы, где открыто больше всего вакансий Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Аналитики hh.ru назвали сферы, в которых открыто больше всего вакансий в Ярославской области.

«В октябре работодатели открыли свыше 15,7 тыс. вакансий. Наиболее востребованным за последний месяц оказался рабочий персонал — для них работодатели открыли 2,5 тыс. вакансий или 16% от общего числа предложений в регионе», — отметили в hh.ru.

На втором месте по спросу — специалисты в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», на третьем — «Производство, сервисное обслуживание».

Соискатели же, в свою очередь, больше всего интересовались работой в сферах «Домашний, обслуживающий персонал», «Наука, образование», «Добыча сырья», «Розничная торговля», «Закупки», «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи, обслуживание клиентов».

Средняя предлагаемая зарплата в Ярославской области по итогам октября составила 65 тыс. рублей, что на 1% больше, чем месяц назад.

Топ-10 профобластей с наибольшим количеством вакансий в Ярославской области:

Рабочий персонал — 2,5 тыс. вакансий; Продажи, обслуживание клиентов — 2 тыс. вакансий; Производство, сервисное обслуживание — 1,7 тыс. вакансий; Строительство, недвижимость — 1,5 тыс. вакансий; Транспорт, логистика, перевозки — 1,4 тыс. вакансий; Розничная торговля — 1, 2 тыс. вакансий; Домашний, обслуживающий персонал — 1 тыс. вакансий; Туризм, гостиницы, рестораны — 0,7 тыс. вакансий; Административный персонал — 0,5 тыс. вакансий; Медицина, фармацевтика — 0,4 тыс. вакансий.