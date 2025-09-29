«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем

Легкие деньги с такой же легкостью уходят, когда ты попадаешь в первое ДТП Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Работа в такси — идеальная профессия для тех, кто хочет сам планировать свой график и ни от кого не зависеть. Садись за руль, когда хочешь, и зарабатывай сразу. Так ли это на самом деле?

Водитель из Екатеринбурга с 12-летним стажем работы в такси откровенно рассказал E1.RU, сколько денег уходит на комиссии, аренду и бензин и почему громкие слова агрегаторов о высоком заработке чаще всего остаются просто обещаниями. Далее — в колонке таксиста Никиты, пожелавшего остаться анонимным.

Легко устроиться и деньги сразу

В такси можно попасть быстро: никакого долгого собеседования, резюме или испытательных сроков. Сел за руль — и работай. Деньги получаешь сразу после выполненного заказа. Для многих это и есть главное преимущество. Когда срочно нужны наличные, другого варианта найти непросто.

Поначалу работа даже захватывает. Новые люди, разные маршруты, возможность заработать уже в первый день. Моментальные выплаты манят новичков, но эйфория быстро проходит, когда понимаешь, какую цену на самом деле приходится платить за эти «легкие» деньги.

По словам таксиста, водителей загнали в жесткие рамки и теперь от былой выручки не осталось и следа Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Я застал совсем другие времена. Начинал еще в «Автомиге», «Везет» и «Трех десятках». Тогда аренда машины стоила 500–800 рублей в сутки, а комиссия диспетчерской была 4–6%. Мы работали без жесткого контроля со стороны налоговой.

В среднем я зарабатывал 100–120 тысяч рублей в месяц чистыми — настоящая свобода и достойный доход. Сейчас от той системы не осталось и следа. Никита таксист из Екатеринбурга

Агрегаторы полностью перевернули рынок, и условия для водителей стали кардинально другими.

График вроде бы свободный, но если хочешь зарабатывать хотя бы на жизнь, приходится работать минимум по восемь часов в день без выходных. Основная трудность — неотлаженная работа приложения, сложные ситуации на дорогах и невнимательность пассажиров при оформлении заказа. Всё это мешает и напрямую отражается на доходе.

Сколько можно заработать на самом деле

Все агрегаторы любят оперировать цифрами «средней выручки». Но эта сумма на экране приложения — вовсе не заработок, а всего лишь «грязный» доход. Реальный доход скрывается за десятком обязательных вычетов, о которых часто умалчивают.

В среднем за смену, если не будет никаких ЧП, таксист зарабатывает 2220 рублей в сутки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Давайте посчитаем доход водителя на один день за восемь часов работы. Выручка (цель на день) — 8000 рублей:

аренда авто — 2500 рублей;

бензин — 1000 рублей;

комиссия агрегатора (20% от выручки) — 1600 рублей;

комиссия таксопарка (2%) — 160 рублей;

налог (4%) — 320 рублей;

мойка — 200 рублей.

Итого чистый заработок за день: 8000 — (2500 + 1000 + 1600 + 160 + 320 + 200) = 2220 рублей. Но и это еще не всё!

Эта сумма не учитывает штрафы, которые рано или поздно получает каждый. Не учитывает аварии. За 12 лет по моей вине было два мелких ДТП (ущерб до 20 000 рублей) и одно серьезное — на 100 000 рублей.

Эти траты всегда неожиданные и бьют по карману катастрофически. Никита таксист из Екатеринбурга

Что мы имеем на самом деле? При стандартном графике в 22 рабочих дня в месяц чистый доход водителя, в идеальном случае без происшествий, составит около 49 000 рублей.

Всё это без учета того, что по утрам и вечерам удается выполнить не так много заказов из-за пробок Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На практике даже у опытного водителя далеко не каждый день удается стабильно зарабатывать по 8000 рублей выручки за восемь часов из-за простоев, низкого спроса или технических моментов. Реальный доход часто оказывается на 10–20% ниже расчетного.

Посудите сами: чтобы за час «накатать» те самые 1000 рублей, необходимо, например, сделать два заказа по 500 рублей. Это крайне сложно с учетом пробок, времени на подачу до клиента (который может задерживаться), его высадку и ожидание следующего заказа.

Каждый третий заказ за смену оказывается коротким, стоимостью от 150 до 300 рублей, но на его выполнение также уходит до получаса, а то и больше. Никита таксист из Екатеринбурга

Так что, если вы, как пассажир, видите в приложении стоимость поездки в 1000 рублей, учтите: водитель, скорее всего, затратит на этот заказ около часа чистого времени, а получит с него, после всех вычетов, очень скромную сумму.

В чем проблема? Купи машину и катайся на ней!

Работа на собственном автомобиле кажется спасением от кабальной аренды, исчезает самая большая статья расходов — от 2500 рублей в сутки. Однако здесь водителя подстерегает другая, не менее серьезная финансовая ловушка и новые расходы:

Страховка ОСАГО: от 5000 рублей в месяц (при работе в такси полис значительно дороже). Техническое обслуживание и ремонт: запасные части, масла, тормозные колодки и другие расходники обходятся в 10 000–15 000 рублей ежемесячно. Автомобиль, работающий в режиме такси, изнашивается в разы быстрее обычного.

Получается так, что работать на своем авто совсем не выгоднее, чем арендовать у агрегатора Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Экономия 60–80 тысяч рублей в месяц на самом деле является не доходом, а просто отсрочкой огромных затрат. Ее рыночная стоимость падает практически до нуля.

Машина, которая день за днем наматывает сотни километров, через 5–7 лет интенсивной эксплуатации приходит в состояние, близкое к негодному. Никита таксист из Екатеринбурга

Вы не продаете автомобиль — вы списываете его как расходный материал. Вырученных денег едва хватит на первый взнос для покупки нового авто в кредит. Получается, что все годы условной «экономии» на аренде вы по сути просто откладывали деньги на покупку следующего автомобиля.

Таким образом, разница между работой на своем и арендованном авто стирается.

Живи в долг или перерабатывай

После всех расчетов становится очевидна простая и суровая арифметика выживания в профессии. Перед водителем такси регулярно встает выбор между двумя путями.

Перерабатывать. 12–14-часовые смены, работа без выходных и отпусков. Это ненадолго увеличит чистый заработок, но быстро приведет к физическому и эмоциональному выгоранию. Постоянное напряжение за рулем и сидячий образ жизни неизбежно подорвут здоровье. Деньги в итоге уйдут на лекарства и врачей.

Работа в такси перестала приносить барыши Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Жить в долг. Работать в стандартном режиме, но осознавать, что полученных денег едва хватает от аренды до аренды. Любой непредвиденный расход — штраф, ДТП, болезнь — моментально создает финансовую яму, выбраться из которой можно только с помощью кредитов или новых переработок.

Таксист попадает в замкнутый круг, где он работает уже не ради заработка, а чтобы просто расплатиться с долгами. Никита таксист из Екатеринбурга

На практике большинство водителей оказываются где-то посередине, периодически скатываясь то к одному, то к другому сценарию. Свободный график оборачивается тотальной зависимостью от руля.

Стоит ли идти в такси?

Не стоит верить слухам о больших заработках. Это не карьера, а крайняя мера. Чтобы действительно что-то заработать, придется забыть о семье, отдыхе и здоровье. Работать придется на износ, 12–14 часов в сутки, а итоговая зарплата будет как у разнорабочего, но без социальных гарантий. Легких денег здесь нет — это иллюзия, за которую ты платишь своим временем и нервами.

Таксист — это не профессия, а форма финансовой ловушки. «Свободный график» оказывается привязанностью к рулю, а заманчивые цифры выручки рассыпаются после вычета аренды, бензина и комиссий. Неважно, на своей машине или на арендованной, — система устроена так, что водитель всегда остается крайним, платит по всем счетам своим временем, здоровьем и деньгами.

Это работа от безысходности, а не осознанный выбор. И пока агрегаторы рисуют радужные картинки быстрых денег, единственный верный вывод для тех, кто раздумывает о такси, звучит так: бегите! Если, конечно, у вас есть хоть какой-то другой шанс.

