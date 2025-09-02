НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа При каких условиях в России введут 4-дневную рабочую неделю: варианты

При каких условиях в России введут 4-дневную рабочую неделю: варианты

Эксперты рассматривают несколько условий

1 комментарий
На сегодняшний день в России не стоит вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако это возможно при двух условиях. Подробности об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России не стоит. Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть за четыре дня сотрудник должен сделать всё то же самое, что раньше он делал за пять», — рассказал он РИА Новости.

По словам Широва, переход на такой формат работы возможен при двух условиях. Например, когда на производстве внедряются некие прорывные технологии, которые помогают совершить колоссальный рывок в производительности труда. Во втором случае, когда в стране нет жесткого дефицита трудовых ресурсов.

«А в российской экономике сегодня не избыточная занятость, а наоборот — дефицит работников», — заключил Широв.

С сентября в России изменили порядок расчета отпускных. При расчете их размера теперь учитываются не только фиксированная зарплата и ежемесячные выплаты, но и квартальные и годовые бонусы сотрудников. Также по новым правилам теперь считают зарплаты. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать. Еще запрещено депремировать сотрудников больше чем на 20%. А что еще изменилось в сентябре, мы рассказали в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
54 минуты
Вы о чём? Да уже половина предприятий города по 4 дня работает!
