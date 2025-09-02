При каких условиях в России введут 4-дневную рабочую неделю: варианты

В России сейчас наблюдается дефицит работников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На сегодняшний день в России не стоит вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако это возможно при двух условиях. Подробности об этом рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю сейчас в России не стоит. Если мы хотим, чтобы человек получал ту же самую зарплату, работая на один день меньше, значит, должен резко вырасти уровень эффективности его труда. То есть за четыре дня сотрудник должен сделать всё то же самое, что раньше он делал за пять», — рассказал он РИА Новости.

По словам Широва, переход на такой формат работы возможен при двух условиях. Например, когда на производстве внедряются некие прорывные технологии, которые помогают совершить колоссальный рывок в производительности труда. Во втором случае, когда в стране нет жесткого дефицита трудовых ресурсов.

«А в российской экономике сегодня не избыточная занятость, а наоборот — дефицит работников», — заключил Широв.