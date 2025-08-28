НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа Истории Зарабатывает вдвое больше, чем на заводе: как крановщица начала плести косы за деньги

Зарабатывает вдвое больше, чем на заводе: как крановщица начала плести косы за деньги

Рассказываем историю Ксении, которая сменила профессию и ни о чем не жалеет

1 604
2 комментария
Ксения за пять лет заработала репутацию профессионала в плетении кос | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКсения за пять лет заработала репутацию профессионала в плетении кос | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ксения за пять лет заработала репутацию профессионала в плетении кос

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Героиня этого материала наших коллег из E1.RU — Ксения. Ей 37 лет, она мама троих детей, бывшая крановщица и электрик, которая после рождения дочки решила заняться совсем другим делом.

Теперь она плетет косы и дреды, зарабатывая гораздо больше, чем на заводе, и при этом оставляя массу свободного времени, которое может проводить с семьей. Рассказываем ее историю.

«Перевозили грязь, пластины, металл»

Мама нашей героини всю жизнь проработала на заводе, поэтому маленькая Ксюша с детства привыкла к цеху и даже сама мечтала стать крановщицей, когда вырастет. Детскую мечту она в итоге исполнила, хоть и не сразу.

«В детстве мама меня постоянно таскала с собой, ее подруга работала крановщицей, и меня часто отправляли сидеть именно в кабине крана. Мне очень нравилось!» — вспоминает Ксения.

Работа крановщиком была детской мечтой Ксении | Источник: КсенияРабота крановщиком была детской мечтой Ксении | Источник: Ксения

Работа крановщиком была детской мечтой Ксении

Источник:

Ксения

Работать она начала еще на заводе в Краснотурьинске и продолжила в Екатеринбурге, куда переехала вместе с мужем и детьми. Но здесь трудилась недолго: подходила пора идти в декрет и крановщицу перевели на более легкую работу.

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

Я работала машинистом мостового крана. Он не такой высокий, как башенный, где-то с трехэтажный дом. Мы работали в цехе, перевозили грязь, пластины, металл — то есть все, что тяжелое.

Ксения

брейдер и бывшая крановщица

До этого она работала электромонтером по сигнализациям и менеджером по кредитованию. Сразу прийти к детской мечте не вышло: тогда еще не было подходящих курсов, да и первый декрет у Ксении случился довольно рано.

«Сыну грозила инвалидность»

Старшего сына она родила в 17 лет. Сейчас парню уже двадцать, и Ксению, в ее 37 лет, чаще принимают за его сестру, чем за маму.

Ксения вышла замуж в 2006 году, а развелась в 2013-м. Брак дал трещину, когда в 2010 году родился второй сын, у которого выявили проблемы со здоровьем.

Тогда свердловчанке пришлось освоить еще одну специальность, но только для семьи. Она стала иглорефлексотерапевтом для своего сына. Клиентов она никогда не принимала и не планирует.

«Сын не разговаривал до шести лет, ему грозила инвалидность. Но я сказала, что мой ребенок пойдет в нормальную школу, будет разговаривать. Мы ездили в Екатеринбург, проходили лечение. Тогда я выучилась на иглорефлексотерапевта, потому что раз в полгода ездить на лечение мне было мало, нужно было раз в три месяца проходить иглотерапию. Я отучилась, съездила, сдала все экзамены, получила два международных диплома. Я по ним не работаю, это чисто мое хобби — для себя, для семьи. Хотя соседи очень просят меня потыкать их иголками», — делится Ксения.

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

И это дало результат, к семи годам сын заговорил, до восьми лет мы подтягивали речь, и он пошел в обычную школу. Сейчас практически никто не видит никаких проблем с речью.

Ксения

брейдер

Иглотерапия требовала много времени и денег, тянула все это Ксения одна. Спустя пять лет после развода, в 2018 году, Ксения познакомилась с будущим мужем.

На фото Ксения с отцом, мужем (второй слева) и детьми. Старший сын&nbsp;— на заднем плане | Источник: КсенияНа фото Ксения с отцом, мужем (второй слева) и детьми. Старший сын&nbsp;— на заднем плане | Источник: Ксения

На фото Ксения с отцом, мужем (второй слева) и детьми. Старший сын — на заднем плане

Источник:

Ксения

С Анатолием они встретились в общей компании. Отношения завязались быстро, вместе с новым мужем и двумя сыновьями от первого брака Ксения переехала в Екатеринбург, уже будучи беременной в третий раз — на этот раз родиться должна была девочка. И это стало еще одним аргументом в пользу смены работы. Но сначала Ксения ушла в декрет.

«Проснулись — и обе пошли красивые»

После декрета на завод Ксения так и не вернулась. Уже пять лет она профессиональный брейдер — вплетает дреды, плетет косы. Говорит, что в эту работу влюбилась еще во время отпуска в Абхазии в 2011 году, но долгое время это было лишь увлечением.

«Я тогда увидела, как девчонки на пляже заплетают много-много мелких косичек. Мы таких называем косоплеты. За качество они не сильно переживают, их главная задача — сделать быстро. И как-то так мне это понравилось, что очень захотелось делать так же», — вспоминает Ксения.

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

Я начала учиться, но у меня не сразу получилось. Грубо говоря, на это ушло почти 10 лет.

Ксения

брейдер

Когда пришло время уходить в декрет, Ксения уже изредка брала клиентов на плетение кос. Когда поняла, что от клиентов много заявок на то, что она еще не умеет, прошла несколько обучений.

«Я думала, раз уж у меня будет дочь, надо идти учиться, чтобы делать ей красивые прически. Я нашла школу, в которой меня всему научили, теперь я уже полтора года работаю куратором в этой же школе», — рассказывает Ксения.

Сейчас ее дочери четыре года, Кристина ходит в садик и с двух лет удивляет всех своими прическами.

«Это очень удобно: ты делаешь прическу и на две недели можешь забыть про утренние заплеты. Проснулись — и обе пошли красивые, можно даже в зеркало не смотреть», — говорит она.

С такой прической сейчас ходит дочь Ксении | Источник: КсенияС такой прической сейчас ходит дочь Ксении | Источник: Ксения

С такой прической сейчас ходит дочь Ксении

Источник:

Ксения

«Воспитателю в детском саду тоже не надо ее заплетать, она не ходит лохматой, ей ничего не мешает — это удобно. Со своей прической она у меня вообще звезда садика, все ее знают, и ее всегда видно, не потеряешь из виду», — добавляет мама-брейдер.

«Голову можно не мыть полтора месяца»

Помимо экономии времени, подобные прически экономят также шампунь и средства по уходу за волосами — с дредами и косами голову нужно мыть не чаще раза в 10 дней, а некоторые вполне могут ходить и месяц-полтора.

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

Раньше я переплеталась раз в три месяца, а теперь раз в полтора — отрастать стали быстрее. И мою голову я только раз в два месяца.

Ксения

брейдер

Ксения перечислила все неочевидные плюсы дредов и кос:

  • Волосы становятся лучше, так как они «спрятаны» в косы или дреды и на них нет никаких воздействий;

  • Волосы быстрее отрастают, так как комплекты делают массаж кожи головы и улучшается кровоток;

  • Голова «очищается» — кожа головы отвыкает от частого мытья и медленнее загрязняется.

«Была клиентка, дочь которой не могла ходить с резинками на голове — она просто их выдирала вместе с волосами, оставались небольшие залысинки. Мы ей начали заплетать брейды из своих волос рисунком, и всё — за полгода ребенок отучился от этой привычки», — рассказывает Ксения.

«Я заплетаюсь уже давно. Несколько лет до этого я делала химическую завивку, от чего качество волос, конечно, было не очень. Но я где-то год походила заплетенной, смотрю, а кончики-то стали гораздо лучше», — говорит клиентка Ксении Марина, которая пришла на очередное расплетение дредов.

Пока мы общались с Ксенией, ее клиентка рассказала о плюсах таких причесок | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПока мы общались с Ксенией, ее клиентка рассказала о плюсах таких причесок | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пока мы общались с Ксенией, ее клиентка рассказала о плюсах таких причесок

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Дреды популярны не только у девушек, но и у парней. Ксения как специалист объяснила почему.

«У парней кожа головы загрязняется намного быстрее, чем у девушек, потому что волосы жирнее. Могу судить по своему сыну и парню, который у меня регулярно плетется, — ему приходилось мыть голову два раза в день, утром и вечером, потому что к вечеру уже сосульки висели, а не волосы. Теперь он может полтора месяца голову вообще не мыть, а когда мы расплетаем — волосы-то чистые», — говорит брейдер.

«Меня волосы в принципе раздражают»

Спустя годы работы Ксения отмечает, что такие прически вызывают своего рода зависимость: отказаться от дредов и кос и возвращаться к необходимости часто мыть голову и и делать укладку уже не просто.

«У меня была клиентка, которая заплелась первый раз, отходила довольная, а потом решила походить со своими волосами. На следующий же день в восемь утра, а это была суббота, она мне позвонила со словами: „Срочно заплети меня, я так больше не смогу“. С момента расплетения даже восьми часов не прошло», — рассказывает Ксения.

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

Я сама тоже уже не могу ходить просто так, меня волосы в принципе раздражают как явление: мне надо либо очень короткую стрижку, либо заплет.

Ксения

брейдер

Ксения показывает, что сейчас на ней комплект из шести видов дредов и двух видов кос. У брейдеров все как в поговорке про сапожника без сапог — самому вплести себе дреды невозможно, тут на помощь приходят коллеги — мастера по бартеру заплетают друг друга.

Ксения признается, что сама уже давно не ходила без дредов и кос | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКсения признается, что сама уже давно не ходила без дредов и кос | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ксения признается, что сама уже давно не ходила без дредов и кос

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Все «искусственные волосы» делаются из канекалона, формы могут быть разные. При этом с некоторыми видами можно менять прическу — кудри можно как выпрямить, так и снова завить.

Некоторые комплекты можно самостоятельно выпрямлять и завивать | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНекоторые комплекты можно самостоятельно выпрямлять и завивать | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Некоторые комплекты можно самостоятельно выпрямлять и завивать

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Сам процесс вплетения в среднем занимает до четырех часов, а расплести всё обратно — от двух до трех часов. Но всё зависит от длины волос и от самой прически.

«Были девчонки, которые и по восемь часов сидели, потому что хотели афроклассику, а это очень долгая и тяжелая прическа. И дети спокойно сидят по несколько часов — они иногда даже засыпают в кресле! Недавно у меня была девушка, которую я позвала моделью — мне нужно было отработать рисунок. Я сразу ее предупредила, что это будет красиво, но очень долго — заняло шесть часов», — рассказывает Ксения про наиболее сложные работы.

Такие косички называются «боксерки», тут они еще и с рисунком. Ксения говорит, что это были самые длинные боксерки в ее жизни | Источник: КсенияТакие косички называются «боксерки», тут они еще и с рисунком. Ксения говорит, что это были самые длинные боксерки в ее жизни | Источник: Ксения

Такие косички называются «боксерки», тут они еще и с рисунком. Ксения говорит, что это были самые длинные боксерки в ее жизни

Источник:

Ксения

Ксения говорит, что к ней ходит много гимнасток — девчонки заплетаются перед сборами, чтобы волосы не мешали. На фото ниже — прическа постоянной клиентки-спортсменки, которая всегда выбирает рисунки из кос.

Косы можно заплетать в интересные узоры | Источник: КсенияКосы можно заплетать в интересные узоры | Источник: Ксения

Косы можно заплетать в интересные узоры

Источник:

Ксения

Мастер говорит, что расплет причесок, сделанных другими брейдерами, стоит дороже, потому что процесс сложно предугадать — непонятно, как человек ухаживал за волосами, давали ли ему вообще какие-то рекомендации.

А свои правила ухода за яркими прическами есть:

  • первые три дня дреды нельзя поднимать наверх и держать в хвосте, чтобы они успели «улечься», а кожа головы — привыкнуть;

  • в первый раз голову можно помыть только через 10 дней, а дальше — не чаще раза в неделю;

  • шампунь нужно смывать большим количеством воды, чтобы он не оставался в дредах и косах и не склеивал их. Желательно использовать шампунь-пенку. Также под запретом любые кондиционеры и бальзамы для волос;

  • от бань и саун придется отказаться, из-за высоких температур волокно может расплавиться;

  • фен можно использовать только в режиме холодного воздуха.

«Рекомендации достаточно простые, но бывали случаи, что клиенты их игнорировали. Один молодой человек помыл голову в день заплета, еще и с бальзамом, и некоторые косички соскользнули. Он пришел, я бесплатно всё подплела, и что он сделал? Вечером опять помыл голову», — рассказывает Ксения.

«За месяц заработала 120 тысяч»

Вплет комплекта стоит от 3,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от длины волос — чем короче, тем быстрее и дешевле, расплет — около двух тысяч. Изготовление самого комплекта — от 8 тысяч рублей. Но при этом использовать его можно будет повторно — после расплетения комплект стирается, делается коррекция, а потом можно вплетать его снова.

Один комплект может весить от 400 до 500 граммов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОдин комплект может весить от 400 до 500 граммов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Один комплект может весить от 400 до 500 граммов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Ограничений по максимальной длине своих волос нет, единственное условие — дреды и косы нужно на что-то крепить.

«Я должна накрутить волосы хотя бы в два витка вокруг пальца, то есть минимальная длина — сантиметров 5–7», — объясняет брейдер.

Стоимость вплетения зависит от длины волос | Источник: Владимир Лоншаков / E1.RUСтоимость вплетения зависит от длины волос | Источник: Владимир Лоншаков / E1.RU

Стоимость вплетения зависит от длины волос

Источник:

Владимир Лоншаков / E1.RU

Дреды и косы популярнее всего в теплое время года, но есть и постоянные клиенты, которые круглый год ходят с яркими прическами. Как говорит Ксения, сезон начинается примерно с марта, в пике это дело приносит неплохие деньги.

<p>Ксения</p><p>Ксения</p>

Запись на июль, например, у меня закрылась за две недели. Принимала по два человека в неделю. В этот месяц я заработала 120 тысяч, а на заводе до декрета получала максимум 50.

Ксения

брейдер

Когда не сезон и клиентов уже не так много, можно делать комплекты — они всегда продаются.

«У меня свободный график, я могу работать, когда хочу, к месту тоже не привязана. Всегда могу сходить на какие-нибудь детские мероприятия, на те же соревнования к ребенку, например», — говорит Ксения.

Спустя пять лет работы брейдером у Ксении нет даже мысли о том, чтобы вернуться на завод — детская мечта исполнилась и осталась в прошлом.

Какую работу выбрали бы вы?

Крановщиком
Брейдером
Меня устраивает моя работа
ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Крановщица Смена профессии Дреды Парикмахер Прическа Стрижка Салон красоты
TYPE_LIKE2
TYPE_HAPPY0
TYPE_SURPRISED0
TYPE_ANGRY0
TYPE_SAD0
Комментарии
2
Гость
29 августа, 08:39
нормальную пользу она приносит обществу и стране. конечно профессия крановщика совсем не нужная в машиностроении и металлургии. ненужная тётка.
Гость
28 августа, 21:48
Мамы всякие важны, мамы всякие нужны!
Читать все комментарии
