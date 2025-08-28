Зарабатывает вдвое больше, чем на заводе: как крановщица начала плести косы за деньги

Ксения за пять лет заработала репутацию профессионала в плетении кос Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Героиня этого материала наших коллег из E1.RU — Ксения. Ей 37 лет, она мама троих детей, бывшая крановщица и электрик, которая после рождения дочки решила заняться совсем другим делом.

Теперь она плетет косы и дреды, зарабатывая гораздо больше, чем на заводе, и при этом оставляя массу свободного времени, которое может проводить с семьей. Рассказываем ее историю.

«Перевозили грязь, пластины, металл»

Мама нашей героини всю жизнь проработала на заводе, поэтому маленькая Ксюша с детства привыкла к цеху и даже сама мечтала стать крановщицей, когда вырастет. Детскую мечту она в итоге исполнила, хоть и не сразу.

«В детстве мама меня постоянно таскала с собой, ее подруга работала крановщицей, и меня часто отправляли сидеть именно в кабине крана. Мне очень нравилось!» — вспоминает Ксения.

Работа крановщиком была детской мечтой Ксении Источник: Ксения

Работать она начала еще на заводе в Краснотурьинске и продолжила в Екатеринбурге, куда переехала вместе с мужем и детьми. Но здесь трудилась недолго: подходила пора идти в декрет и крановщицу перевели на более легкую работу.

Я работала машинистом мостового крана. Он не такой высокий, как башенный, где-то с трехэтажный дом. Мы работали в цехе, перевозили грязь, пластины, металл — то есть все, что тяжелое. Ксения брейдер и бывшая крановщица

До этого она работала электромонтером по сигнализациям и менеджером по кредитованию. Сразу прийти к детской мечте не вышло: тогда еще не было подходящих курсов, да и первый декрет у Ксении случился довольно рано.

«Сыну грозила инвалидность»

Старшего сына она родила в 17 лет. Сейчас парню уже двадцать, и Ксению, в ее 37 лет, чаще принимают за его сестру, чем за маму.

Ксения вышла замуж в 2006 году, а развелась в 2013-м. Брак дал трещину, когда в 2010 году родился второй сын, у которого выявили проблемы со здоровьем.

Тогда свердловчанке пришлось освоить еще одну специальность, но только для семьи. Она стала иглорефлексотерапевтом для своего сына. Клиентов она никогда не принимала и не планирует.

«Сын не разговаривал до шести лет, ему грозила инвалидность. Но я сказала, что мой ребенок пойдет в нормальную школу, будет разговаривать. Мы ездили в Екатеринбург, проходили лечение. Тогда я выучилась на иглорефлексотерапевта, потому что раз в полгода ездить на лечение мне было мало, нужно было раз в три месяца проходить иглотерапию. Я отучилась, съездила, сдала все экзамены, получила два международных диплома. Я по ним не работаю, это чисто мое хобби — для себя, для семьи. Хотя соседи очень просят меня потыкать их иголками», — делится Ксения.

И это дало результат, к семи годам сын заговорил, до восьми лет мы подтягивали речь, и он пошел в обычную школу. Сейчас практически никто не видит никаких проблем с речью. Ксения брейдер

Иглотерапия требовала много времени и денег, тянула все это Ксения одна. Спустя пять лет после развода, в 2018 году, Ксения познакомилась с будущим мужем.

На фото Ксения с отцом, мужем (второй слева) и детьми. Старший сын — на заднем плане Источник: Ксения

С Анатолием они встретились в общей компании. Отношения завязались быстро, вместе с новым мужем и двумя сыновьями от первого брака Ксения переехала в Екатеринбург, уже будучи беременной в третий раз — на этот раз родиться должна была девочка. И это стало еще одним аргументом в пользу смены работы. Но сначала Ксения ушла в декрет.

«Проснулись — и обе пошли красивые»

После декрета на завод Ксения так и не вернулась. Уже пять лет она профессиональный брейдер — вплетает дреды, плетет косы. Говорит, что в эту работу влюбилась еще во время отпуска в Абхазии в 2011 году, но долгое время это было лишь увлечением.

«Я тогда увидела, как девчонки на пляже заплетают много-много мелких косичек. Мы таких называем косоплеты. За качество они не сильно переживают, их главная задача — сделать быстро. И как-то так мне это понравилось, что очень захотелось делать так же», — вспоминает Ксения.

Я начала учиться, но у меня не сразу получилось. Грубо говоря, на это ушло почти 10 лет. Ксения брейдер

Когда пришло время уходить в декрет, Ксения уже изредка брала клиентов на плетение кос. Когда поняла, что от клиентов много заявок на то, что она еще не умеет, прошла несколько обучений.

«Я думала, раз уж у меня будет дочь, надо идти учиться, чтобы делать ей красивые прически. Я нашла школу, в которой меня всему научили, теперь я уже полтора года работаю куратором в этой же школе», — рассказывает Ксения.

Сейчас ее дочери четыре года, Кристина ходит в садик и с двух лет удивляет всех своими прическами.

«Это очень удобно: ты делаешь прическу и на две недели можешь забыть про утренние заплеты. Проснулись — и обе пошли красивые, можно даже в зеркало не смотреть», — говорит она.

С такой прической сейчас ходит дочь Ксении Источник: Ксения

«Воспитателю в детском саду тоже не надо ее заплетать, она не ходит лохматой, ей ничего не мешает — это удобно. Со своей прической она у меня вообще звезда садика, все ее знают, и ее всегда видно, не потеряешь из виду», — добавляет мама-брейдер.

«Голову можно не мыть полтора месяца»

Помимо экономии времени, подобные прически экономят также шампунь и средства по уходу за волосами — с дредами и косами голову нужно мыть не чаще раза в 10 дней, а некоторые вполне могут ходить и месяц-полтора.

Раньше я переплеталась раз в три месяца, а теперь раз в полтора — отрастать стали быстрее. И мою голову я только раз в два месяца. Ксения брейдер

Ксения перечислила все неочевидные плюсы дредов и кос:

Волосы становятся лучше, так как они «спрятаны» в косы или дреды и на них нет никаких воздействий;

Волосы быстрее отрастают, так как комплекты делают массаж кожи головы и улучшается кровоток;

Голова «очищается» — кожа головы отвыкает от частого мытья и медленнее загрязняется.

«Была клиентка, дочь которой не могла ходить с резинками на голове — она просто их выдирала вместе с волосами, оставались небольшие залысинки. Мы ей начали заплетать брейды из своих волос рисунком, и всё — за полгода ребенок отучился от этой привычки», — рассказывает Ксения.

«Я заплетаюсь уже давно. Несколько лет до этого я делала химическую завивку, от чего качество волос, конечно, было не очень. Но я где-то год походила заплетенной, смотрю, а кончики-то стали гораздо лучше», — говорит клиентка Ксении Марина, которая пришла на очередное расплетение дредов.

Пока мы общались с Ксенией, ее клиентка рассказала о плюсах таких причесок Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дреды популярны не только у девушек, но и у парней. Ксения как специалист объяснила почему.

«У парней кожа головы загрязняется намного быстрее, чем у девушек, потому что волосы жирнее. Могу судить по своему сыну и парню, который у меня регулярно плетется, — ему приходилось мыть голову два раза в день, утром и вечером, потому что к вечеру уже сосульки висели, а не волосы. Теперь он может полтора месяца голову вообще не мыть, а когда мы расплетаем — волосы-то чистые», — говорит брейдер.

«Меня волосы в принципе раздражают»

Спустя годы работы Ксения отмечает, что такие прически вызывают своего рода зависимость: отказаться от дредов и кос и возвращаться к необходимости часто мыть голову и и делать укладку уже не просто.

«У меня была клиентка, которая заплелась первый раз, отходила довольная, а потом решила походить со своими волосами. На следующий же день в восемь утра, а это была суббота, она мне позвонила со словами: „Срочно заплети меня, я так больше не смогу“. С момента расплетения даже восьми часов не прошло», — рассказывает Ксения.

Я сама тоже уже не могу ходить просто так, меня волосы в принципе раздражают как явление: мне надо либо очень короткую стрижку, либо заплет. Ксения брейдер

Ксения показывает, что сейчас на ней комплект из шести видов дредов и двух видов кос. У брейдеров все как в поговорке про сапожника без сапог — самому вплести себе дреды невозможно, тут на помощь приходят коллеги — мастера по бартеру заплетают друг друга.

Ксения признается, что сама уже давно не ходила без дредов и кос Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Все «искусственные волосы» делаются из канекалона, формы могут быть разные. При этом с некоторыми видами можно менять прическу — кудри можно как выпрямить, так и снова завить.

Некоторые комплекты можно самостоятельно выпрямлять и завивать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сам процесс вплетения в среднем занимает до четырех часов, а расплести всё обратно — от двух до трех часов. Но всё зависит от длины волос и от самой прически.

«Были девчонки, которые и по восемь часов сидели, потому что хотели афроклассику, а это очень долгая и тяжелая прическа. И дети спокойно сидят по несколько часов — они иногда даже засыпают в кресле! Недавно у меня была девушка, которую я позвала моделью — мне нужно было отработать рисунок. Я сразу ее предупредила, что это будет красиво, но очень долго — заняло шесть часов», — рассказывает Ксения про наиболее сложные работы.

Такие косички называются «боксерки», тут они еще и с рисунком. Ксения говорит, что это были самые длинные боксерки в ее жизни Источник: Ксения

Ксения говорит, что к ней ходит много гимнасток — девчонки заплетаются перед сборами, чтобы волосы не мешали. На фото ниже — прическа постоянной клиентки-спортсменки, которая всегда выбирает рисунки из кос.

Косы можно заплетать в интересные узоры Источник: Ксения

Мастер говорит, что расплет причесок, сделанных другими брейдерами, стоит дороже, потому что процесс сложно предугадать — непонятно, как человек ухаживал за волосами, давали ли ему вообще какие-то рекомендации.

А свои правила ухода за яркими прическами есть:

первые три дня дреды нельзя поднимать наверх и держать в хвосте, чтобы они успели «улечься», а кожа головы — привыкнуть;

в первый раз голову можно помыть только через 10 дней, а дальше — не чаще раза в неделю;

шампунь нужно смывать большим количеством воды, чтобы он не оставался в дредах и косах и не склеивал их. Желательно использовать шампунь-пенку. Также под запретом любые кондиционеры и бальзамы для волос;

от бань и саун придется отказаться, из-за высоких температур волокно может расплавиться;

фен можно использовать только в режиме холодного воздуха.

«Рекомендации достаточно простые, но бывали случаи, что клиенты их игнорировали. Один молодой человек помыл голову в день заплета, еще и с бальзамом, и некоторые косички соскользнули. Он пришел, я бесплатно всё подплела, и что он сделал? Вечером опять помыл голову», — рассказывает Ксения.

«За месяц заработала 120 тысяч»

Вплет комплекта стоит от 3,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от длины волос — чем короче, тем быстрее и дешевле, расплет — около двух тысяч. Изготовление самого комплекта — от 8 тысяч рублей. Но при этом использовать его можно будет повторно — после расплетения комплект стирается, делается коррекция, а потом можно вплетать его снова.

Один комплект может весить от 400 до 500 граммов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ограничений по максимальной длине своих волос нет, единственное условие — дреды и косы нужно на что-то крепить.

«Я должна накрутить волосы хотя бы в два витка вокруг пальца, то есть минимальная длина — сантиметров 5–7», — объясняет брейдер.

Стоимость вплетения зависит от длины волос Источник: Владимир Лоншаков / E1.RU

Дреды и косы популярнее всего в теплое время года, но есть и постоянные клиенты, которые круглый год ходят с яркими прическами. Как говорит Ксения, сезон начинается примерно с марта, в пике это дело приносит неплохие деньги.

Запись на июль, например, у меня закрылась за две недели. Принимала по два человека в неделю. В этот месяц я заработала 120 тысяч, а на заводе до декрета получала максимум 50. Ксения брейдер

Когда не сезон и клиентов уже не так много, можно делать комплекты — они всегда продаются.

«У меня свободный график, я могу работать, когда хочу, к месту тоже не привязана. Всегда могу сходить на какие-нибудь детские мероприятия, на те же соревнования к ребенку, например», — говорит Ксения.

Спустя пять лет работы брейдером у Ксении нет даже мысли о том, чтобы вернуться на завод — детская мечта исполнилась и осталась в прошлом.