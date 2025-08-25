НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

штиль.

 743мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
«Пир на Волге». Онлайн-трансляция
Как подготовить ребенка к школе
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Ярославны выстроили рейтинг роддомов
Вандал разгромил фасад библиотеки
Схема третьего моста через Волгу
Под Переславлем в ДТП погиб человек
В Ярославской области снимают кино
Работа В России с сентября начнут по-новому рассчитывать зарплаты. Что изменится

В России с сентября начнут по-новому рассчитывать зарплаты. Что изменится

Собрали главное о правилах и договорах

212
Написать комментарий
В России с сентября начнут по-новому рассчитывать зарплаты. Что изменится | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ России с сентября начнут по-новому рассчитывать зарплаты. Что изменится | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU
Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

С сентября 2025 года в России заработают новые правила для расчетов зарплат. Подробности рассказал депутат Алексей Говырин. Главное — это изменения в расчетах за ночные смены. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать.

«Минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», — подчеркнул Говырин.

Также изменился порядок исчисления среднего заработка.

«Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — объяснил эксперт.

Он добавил, что исключаются периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребёнком, а также время простоя не по вине работника.

«Новое — отдельный порядок для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты. С командировками тоже наведен порядок», — рассказал депутат.

Наконец, изменились и правила по материальной ответственности работников. Властями утверждены новые типовые формы договоров. Это сделано для того, чтобы работодатель не мог ставить условия произвольно.

«В сфере персональных данных вводятся сразу несколько новшеств. Теперь компании обязаны по требованию Минцифры передавать обезличенные данные в государственную систему», — объяснил он.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Работа Зарплата Закон Правило Договор Материальная ответственность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление