В России с сентября начнут по-новому рассчитывать зарплаты. Что изменится

С сентября 2025 года в России заработают новые правила для расчетов зарплат. Подробности рассказал депутат Алексей Говырин. Главное — это изменения в расчетах за ночные смены. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать.
«Минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», — подчеркнул Говырин.
Также изменился порядок исчисления среднего заработка.
«Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — объяснил эксперт.
Он добавил, что исключаются периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребёнком, а также время простоя не по вине работника.
«Новое — отдельный порядок для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты. С командировками тоже наведен порядок», — рассказал депутат.
Наконец, изменились и правила по материальной ответственности работников. Властями утверждены новые типовые формы договоров. Это сделано для того, чтобы работодатель не мог ставить условия произвольно.
«В сфере персональных данных вводятся сразу несколько новшеств. Теперь компании обязаны по требованию Минцифры передавать обезличенные данные в государственную систему», — объяснил он.