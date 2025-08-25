В России с сентября начнут по-новому рассчитывать зарплаты. Что изменится

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С сентября 2025 года в России заработают новые правила для расчетов зарплат. Подробности рассказал депутат Алексей Говырин. Главное — это изменения в расчетах за ночные смены. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать.

«Минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», — подчеркнул Говырин.

Также изменился порядок исчисления среднего заработка.

«Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — объяснил эксперт.

Он добавил, что исключаются периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребёнком, а также время простоя не по вине работника.

«Новое — отдельный порядок для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты. С командировками тоже наведен порядок», — рассказал депутат.

Наконец, изменились и правила по материальной ответственности работников. Властями утверждены новые типовые формы договоров. Это сделано для того, чтобы работодатель не мог ставить условия произвольно.