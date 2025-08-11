НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
1 Пробки
Курьерам в России грозит «вымирание». Причина в беспилотниках

Курьерам в России грозит «вымирание». Причина в беспилотниках

Беспилотники могут начать активно использовать для доставки товаров уже через 2–3 года, а профессия курьера, вероятно, «вымрет». Об этом ТАСС рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин на интенсиве «Архипелаг 2025».

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал Никитин.

По словам министра, у доставки дронами большая перспектива. Но активное и повсеместное использование этого способа произойдет не так скоро — нужно провести испытания и обеспечить безопасность граждан.

Также Никитин прогнозируют, что дроны в скором времени будут применять и в сельском хозяйстве.

«Беспилотные технологии применяются в той или иной сфере. Однозначно ждет взрывной рост применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве — уже понятно», — сказал он.

Как относитесь к замене курьеров дронами?

Хочу, чтобы мне покупку доставлял живой человек
Я за дроны, они разгрузят тротуары от курьеров
Не пользуюсь доставками
